حقيقة تسجيل إصابات بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

نفى مصدر طبي بمديرية الصحة في المنوفية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تسجيل إصابات بـ" الفطر الأسود" داخل أربعة مراكز بالمحافظة.

وأكد المصدر الطبي في تصريح لـ"الدستور" أنه لم يتم تخيصص أي غرف للمصابين بـ"الفطر الأسود"، لافتا إلى أنه في حالة ظهور أي حالة مصابة سيتم عزلها والتعامل الفوري معها.



وقال المصدر الطبي إن هناك تشديدات في كل المستشفيات والمراكز الصحية، طوال الوقت بتطبيق سبل مكافحة العدوى ويتم متابعتها على مدار الساعة ومن خلال فرق من المديرية وقيادتها بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.