الخميس 27 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

بعد افتتاحه.. 5 خدمات تحصل عليها من المكتب النموذجي في بورسعيد (صور)

وزير التموين
وزير التموين

يقدم المكتب النموذجي المميز لخدمات التموين والتجارة ببورسعيد، الذي افتتحه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، اليوم الخميس، عددا من الخدمات من خلال 16 "شباك خدمة" و24 موظفاً، وبطاقة استيعابية تصل إلى 12 ألف معاملة شهرياً.

 وتستعرض “الدستور" الخدمات التي يقدمها المكتب النموذجي وهي كالآتي:

  • خدمات السجل التجاري
  • تلقي طلبات تسجيل العلامات التجارية.
  • تقديم جميع خدمات البطاقات التموينية.
  • تلقي شكاوى المواطنين عن أي ممارسات خاطئة تتعلق بحقوق المستهلك.
  • تلقي طلبات خدمات الدمغة والموازين.

 

ومن جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة تشهد طفرة في الخدمات المُقدمة للمواطنين، خاصة وأنها أول محافظة رقمية في مصر، مشيراً إلى أن الأيام الماضية شهدت إطلاق منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وكذلك شهدت بدء تفعيل خدمة الرسائل بين المراكز التكنولوجية والمواطنين.

النموذجي التموين وزير خدمات السجل

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