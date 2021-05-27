عمل وتثقيف ورعاية مواهب.. كيف يعيش نزلاء السجون فى مصر؟

نظمت وزارة الداخلية سلسلة زيارات لوسائل الإعلام الدولية والمحلية والحقوقيين والتي تفردت بها مصر دون غيرها من دول العالم حتى يعرف الجميع ما يقدم لنزلاء السجون من رعايا وما يقدم لهم من برامج إصلاح.

وقال محمد إمام مدير المركز الصحفي للمراسلين الأجانب، إنهم تفقدوا كافة الأحوال في سجون مصر وبلغ عدد المراسلين الأجانب الذين شاركوا في زيارة 6 من السجون المصرية 198 مراسلًا أجنبيًا أكدوا جميعا أن الدولة المصرية واثقة من نفسها وأن مؤسساتها وخصوصا السجون تقدم إجراءات غير مسبوقة في رعاية نزلاء السجون وإعلاء قيم حقوق الإنسان.

الرعاية الطبية

الرعاية الطبية في السجون

كشفت الزيارات للسجون المصرية عن تطور فائق في المنظومة الطبية داخل السجون، وأن السجون تنفرد بمستشفيات عالية التجهيز تضم عيادات للكشف، وغرف عمليات وإفاقة، ومعامل تحايل وأشعة مزودة بأحدث الأجهزة، كما نظم قطاع السجون حملة لتطعيم السجناء ضد فيروس كورونا وأوشكت على الانتهاء من تطعيم جميع نزلاء السجون بالجرعة الأولى من لقاح كورونا.

وقال بعض نزلاء سجن المنيا الموجودون في المستشفى في انتظار دورهم في الكشف، أن أي نزيل يشعر بإعياء يبلغ فرد الأمن المكلف بحراسة العنبر ويجري تحديد موعد فورا للكشف عليه في عيادات المستشفى.

فيما قال آخر إن الحالات الحرجة يتم نقلها فورا لمستشفى السجن دون تأخير، فيما أكد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية للسجون أن توجيهات وزير الداخلية هي التعامل الفوري لمساعدة النزلاء المرضى والتدخل السريع لإسعافهم وفي حالة وجود حالات حرجة يجري التنسيق مع وزارة الصحة التي تقدم العون لعلاج بعض الحالات في مستشفياتها.

كيف يعيش نزلاء السجون

حياة نزلاء السجون

بحسب زيارة «الدستور» لمنطقة سجون المنيا لتفقد أحوال النزلاء تبين أن داخل السجون قوة بشرية يجري تأهيلها نفسيا وجسديا، وأن أغلب النزلاء يبادرون بتقديم طلبات للعمل داخل السجن في مجالات الزراعة الزراعة، النجارة، التبريد والتكيف، الفرن، المطعم بشرط الحصول على الشهادة الصحية، الحرف اليدوية ويتقاضون نظير عملهم أجرا من إدارة السجن كما يسمح لهم بعرض منتجاتهم للبيع أثناء الزيارات.

ومن جانبه أكد اللواء طارق مرزوق أن جميع المساحات داخل السجون يجرى استخدامها لتحويل طاقة النزلاء لطاقة إنتاج تؤهلهم بعد قضاء فترة عقوبتهم للانخراط في المجتمع.

كيف ترعى السجون مواهب وهوايات النزلاء وتسهم في تثقيفهم

تثقيف المساجين

يوجد بين نزلاء السجون عدد من الموهوبين في شتى المجالات يجري اكتشافهم وتنمية مواهبهم ودعمها، ففي سجن المنيا وفرت الإدارة أدوات الموسيقى لعدد من النزلاء الموهوبين وجرى تشكيل فريق كورال يضم عددا من العازفين، كما توفر إدارة السجون أدوات الرسم والورق للرسامين وتسمح لهم بعرضها على زملائهم وبيعها خلال الزيارات حسب اللوائح المنظمة لذلك.

فيما تضم مكتبة السجون عددا كبيرا من كتب الشعر والروايات والقصص لكبار الأدباء والمثقفين كما تضم عددا من الكتب الدينية الإسلامية والقبطية إلى جانب توفير الكتب المقدسة للنزلاء.

هدية الرئيس لنزلاء السجون

مسجون

كشف عدد من نزلاء السجون عن أن مبادرة الرئيس الخاصة بالعفو الرئاسي عن نزلاء السجون ساهمت في تقويم أغلب النزلاء وحرصهم على الالتزام بالنظام واللوائح وحسن السير والسلوك لتتوافر فيهم شروط العفو الرئاسي.

وأكد نزلاء لـ"الدستور" أن تقييد حريتهم ثمن لما ارتكبوه من جرائم صدرت على ضوئها أحكام قضائية ضدهم، لكن عندما دخلوا السجن لقضاء فترة العقوبة وجدوا أنفسهم محاطين بسبل من الرعاية الإنسانية والجسدية تمكنهم من التطلع لبداية جديدة عقب تسديد فترة العقوبة، وأن احتفالات كبرى تقام داخل العنابر مع كل قائمة إفراج بالعفو الرئاسي وأن دعوات النزلاء تلاحق الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ألغيت في عهده عقوبة الأشغال الشاقة وجرى استبدالها بعقوبة مع الشغل الذي ينمي الصنعة لدى النزلاء بأسلوب إنساني يمهدهم لكسب الرزق الحلال ولا ينتقص من آدميتهم.

وعن حملات التشكيك الممنهجة التي تحاك ضد الدولة المصرية ومؤسساتها واستخدام أشخاص لصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لتصدير الأكاذيب حول السجون المصرية ومشاركة منظمات حقوقية مشبوهة في الترويج لأكاذيب تتحدث عن انتهاكات لنزلاء السجون، قال نزلاء السجون أوضاعهم داخل السجن مستقرة ولا توجد أي انتهاكات تقع عليهم من إدارة السجن وأن في حالة حدوث انتهاكات فيما بين السجناء وبعضهم البعض تتدخل إدارة السجن فورا لتطبيق القانون واللوائح وتحرير محضر بالواقعة ويترتب على ذلك إما الاستبعاد من قوائم العفو أو صدور أحكام جديدة على ضوء الجريمة الجديدة.

فيما قال نزيل آخر إن إدارة السجن لا تفصح عن بيانات النزلاء أو الجرائم المقيدة لحريتهم وأن التعامل يجري في إطار احترام اللوائح والقانون وحقوق الإنسان من الجميع وأن العقوبات داخل السجن تجري في إطار قانوني وأن الحقيقة داخل السجون شيء وما يسمعه الناس ويشاهدونه في بعض الأفلام شيء آخر من وحي خيالات الأشخاص أو المؤلف.

وأكد النزلاء أن الحياة داخل السجن طبيعية لكنها أكثر نظامًا، كما أن من حق كل سجين زيارة مرتين في الشهر تختار أسرته موعدها حسب ظروفهم وتكفل إدارة السجن الإجراءات الوقائية اللازمة لسلامة الجميع من فيروس كورونا.

اللواء طارق مرزوق

وتشهد السجون المصرية ثورة تطوير شاملة هدفها إعلاء قيم حقوق الإنسان والاستفادة من القوة البشرية الموجودة داخل السجون، واستغلال مساحة السجون لتحقيق تنمية واكتفاء ذاتي واستثمار.

وتنظم وزارة الداخلية ممثلة في قطاع السجون زيارات لحقوقيين وإعلاميين لتفقد أوضاع نزلاء السجون المصرية لعرض الحقائق على الرأي العام وكذلك توضيح حقيقة ما يُثار من ادعاءات بوجود انتهاكات داخل السجون المصرية، ووصل قطار الجولات التفقدية للسجون لمحطته السادسة لزيارة منطقة سجون المنيا الجديدة التى تم تطويرها بشكل كامل فضلا عن إنشاء عدد كبير من المنشآت الحديثة مثل مستشفى السجن والملاعب وليمان المنيا لتأتى الجولات خير رد على الأكاذيب الممنهجة والمشبوهة.

زيارة الإعلاميين

ويتم التوسع فى الزيارات الخارجية للمسجونين والاستجابة إلى نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء.

التطعيم ضد كورونا

واتخذت وزارة الداخلية كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدورى على الجميع فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقى طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.