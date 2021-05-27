الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بـ«ضربة شاكوش».. شاب يقتل والده بمعاونة اثنين من أصدقائه في الفيوم

ضربه بالشاكوش
ضربه بالشاكوش

شهدت قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، واقعة بشعة، بإقدم شاب على قتل والده، زهز نائم في سريره، بمعاونة اثنين من أصدقائه.

وقال" أحمد س" أحد جيران المجني عليه، لـ"الدستور" إن تفاصيل الواقعة تعود عندما حدث خلافات بين الابن ووالده، على خلفيه عدم ذهابه لتأدية الخدمة العسكرية، ومحاولته الحصول على المال من والده بأي طريقه، ولكن الأب رفض، وحدث مشاجرة بينهما، حتى فوجئ الجميع مساء أمس الأربعاء، بخبر قتل الأب.

وكان قد تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل، مأمور قسم شرطة سنهور، بالعثور على جثة محمد عمر مرسي، 52 عامًا، جزار، داخل منزله بقرية فيديمين.

وكثفت أجهزة البحث الجنائى بالفيوم، جهودها لكشف غموض مقتل جزار داخل منزله بقرية فيديمين، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد خالد صلاح، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، تحت إشراف اللواء صبري العزب، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، لكشف ملابسات الجريمة، إذ عثر عليه مقتولًا نتيجة ضربه على رأسه بـ"شاكوش".

 وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة سنورس لمباشرة التحقيق، الذي قامت بمعاينة مسرح الجريمة وأمرت بنقل الجثه لمشرحة مستشفي الفيوم واستدعاء الطب الشرعي لعمل تقرير مفصل
وتم القبض على أولاده وزوجتة لاستجوابهم، واستخراج تصريح بدفن الجثة.

وتبين من التحريات، أن ابن المجني عليه وشهرته "موزة" قتل أبيه بمساندة أثنين من أصدقائه؛ لحدوث خلافات بينه وبين والده، وأمرت نيابة سنورس بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

ضربة رأسه بالشاكوش ابن يقتل والده بالفيوم

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