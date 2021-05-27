«الدستور» في جولة مع «طرق الأبواب» بنجع العرب في الإسكندرية ( فيديو)

للتوعية بلقاح كورونا..

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، حملة “طرق الأبواب” على مدار 3 أيام للوصول إلى الأهالي في العديد من المناطق النائية للتوعية بأهمية اللقاح ضد فيروس كورونا، بمشاركة أعضاء المجلس من الأطباء والواعظات والرائدات والمتطوعين.

واستهدف فرع المجلس، عدد من المناطق بأحياء الإسكندرية، التي تشهد نسبة إقبال منخفضة في التسجيل في موقع الحصول على اللقاح، لمساعدتهم في إجراءات التسجيل، بجانب التوعية المكثفة بأهمية اللقاح من خلال الوصول إلى منازلهم.

وأجرت «الدستور» جولة ميدانية مع أعضاء المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، بمنطقة نجع العرب بحي غرب الإسكندرية للتوعية بأهمية اللقاح.

وقالت الدكتورة إيمان أحمد، عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إنه في خلال أخر أيام حملة طرق الأبواب للتوعية بأهمية اللقاح والتطعيم ضد فيروس كورونا، توجهنا لمنطقة نجع العرب بحي غرب، مشيرة إلى أن الأهالي في تلك الأماكن لا يوجد لديهم توعية كافية بأهمية اللقاح، حيث هناك تخوف منه، لذلك يأتي دورنا بطرق جميع الأبواب لتوعية السيدات، فضلًا عن مساعدتهم بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالحصول على اللقاح.

وأضاف في تصريح لـ"الدستور" أنه خلال أيام الحملة، كان هناك تجاوب ولكن بشكل متفاوت حسب المناطق التي تم التوجه لها.

وتحدت عزيزة بريقه واعظة بمديرة أوقاف الإسكندرية، أنها شاركت في حملة طرق الأبواب لتوعية الأهالي بلقاح كورونا، مشيرة إلى أن اليوم الثالث تضمن ندوة توعوية شاملة بنادي الصعيد العام حظيت على تجاوب كبير من السيدات، عقبها النزول إلى شوارع منطقة نجع العرب.

فيما أكد هاني موريس عضو فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، أن هناك بعض المعلومات الخاطئة وبعض الأفكار التي تصل للمواطنين بطرق غير رسمية بأن التطعيم يصيب بكورونا ويمكن أن يسبب الوفاة، وهو ما نوضحه للناس بأن كل تلك المعلومات مغلوطة، قائلا: “إن دورنا نجاح المبادرات الرئاسية وإن الشعب المصري كله يقبل على التطعيم لحماية أسرنا ومجتمعنا”.

جولة القومي للمرأة لطرق الابواب بالإسكندرية

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