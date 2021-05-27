الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

من سن 18عاما.. باكستان تطرح مشروع قانون لجعل الزواج إلزاميا

قانون للزواج
قانون للزواج

سلطت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الخميس، الضوء على مشروع قانون يجعل الزواج الزاميا لمن هم في سن الـ 18 في باكستان.

وقال سياسي باكستاني، أمس الأربعاء، أن مشروع قانون يجعل الزواج إلزاميا لمن هم في سن الـ18، ويفرض غرامة مالية على الآباء الذين يرفضون تنفيذ هذا الأمر، وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد اقترح سيد عبد الرشيد، مرشح التحالف السياسي اليميني «مجلس العمل المتحد»، مشروع القانون الجديد في مجلس مقاطعة السند بالأمس.

- غرامات للآباء الذين يفشلون في تزويج أبنائهم


ويوصي مشروع القانون، المسمى «قانون الزواج الإجباري في السند لعام 2021»، بغرامات قدرها 500 روبية (6.88 دولار) للآباء الذين يفشلون في تزويج أبنائهم في سن الـ18، أو يرفضون تنفيذ ذلك الأمر. 
وأضاف عبد الرشيد أنه إذا تأخر الزواج عن هذه السن، فسيضطر الوالدان إلى تقديم «سبب مبرر للتأخير» إلى مسؤولي المقاطعة.
وزعم عبد الرشيد أن هذا القانون «سيقلل من مستويات الجريمة واغتصاب الأطفال والأنشطة اللاأخلاقية».
كما دعا السياسي الباكستاني الحكومة إلى حظر المهر، مشيرا إلى أن هذا الأمر «سيجعل عملية الزواج أسهل».

- المشروع يثير الجدل بين المواطنين 


وأثار مشروع القانون الجديد الكثير من الجدل بين المواطنين والسياسيين الباكستانيين، خاصة بعد أن قالت تقارير إعلامية محلية إنه حصل على موافقة العديد من أعضاء مجلس السند.
لكن التقارير لفتت أيضا إلى أن هناك أعضاء آخرين في المجلس قالوا إنه من غير المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون.

يذكر أن مقاطعة السند كانت قد أصدرت قانونا في عام 2014 يحظر زواج الأولاد أو الفتيات قبل سن 18 عاما، ويجعله جريمة يعاقب عليها القانون.

وكان قد أقر خلال الفترة الماضية، المجلس الأدنى بالبرلمان الباكستاني مشروع قانون مهم يعطي الأقلية الهندوسية الحق في تسجيل الزواج لتزول بذلك آخر عقبة كبيرة على طريق سن قانون يحمي حقوق المرأة.

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