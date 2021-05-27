الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الصلح بين عائلتين بـ«المصاص» في مدينة المنيا

بيت العائلة في جلسة
بيت العائلة في جلسة صلح بين عائلتين بالمنيا

نجح أعضاء بيت العائلة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكبار رؤوس العائلات الكبري بمدينة المنيا، في إتمام صلح بين عائلتين بعزبة المصاص بداخل مدينة المنيا، بعد خصومة بدأت بينهما بدأت قبل نحو شهر بسبب خلافات الجيرة.

 

حضر جلسة الصلح أعضاء بيت العائلة المنياوي الشيخ جمال عبد الحميد ممثلا عن الأزهر، القس بولس نصيف، القس كمال رشدي، القس أمين توفيق، وطارق عزام، ومحمد قطب، ونادي وديع، وعمر الزينى كما حضر جلسة الصلح عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وهاني يوسف عبد الشهيد، عضو مجلس الشيوخ، وأهالي عزبة المصاص بحي غرب مدينة المنيا.

 

وقال الشيخ جمال عبد الحميد، إن جلسة الصلح انعقدت بين عائلة ماري شفيق وأولاده، وعيد قطب وأولاده، وتم التصالح بين الاثنين وتوقيع غرامة 100 ألف جنيه على عائلة عيد قطب وتم التنازل عنها من طرف عائلة ماري، كما تم توقيع  شرط جزائي بقيمة 500 ألف جنيه، على من يخالف شروط الصلح، أو علي المتعدى، وتم الإتفاق علي التنازل عن جميع المحاضر والقضايا بين كلا الجانبين، وقد تم الصلح علي خير وسلام وبالتراضي والحب بين الطرفين، وعلي مسمع ومرآي من الجميع.

 

كانت مشاجرة قد نشبت بين العائلتين مطلع مايو الجاري بسبب خلافات الجوار، تطورت إلى خصومة وعداء ومناوشات بين العائلتين وبعد احتواء المشاجرة، وهدوء الأوضاع تدخل أعضاء البيت العائلة لإتمام الصلح بين الطرفين ونبذ الخلافات، وتم عقد جلسات تمهيدية للإتفاق علي شروط الصلح الذي تم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

المنيا صلح بين عائلتين خلافات الجيرة بيت العائلة حي غرب

الأكثر قراءة

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

محمد الباز يكتب: سياسة التطويق.. شفرة مصر فى التعامل مع إثيوبيا

«احترافية عالية».. انطلاق التدریب المصري السوداني المشترك «حماة النیل»

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

الباز: أزمة سد النهضة ستُحل وستخرج مصر بأقل الأضرار منها

إصابة والد كريم عبدالعزيز بكورونا ونقله إلى المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة توافق على فتح تحقيق دولي حول جرائم العدوان الإسرائيلي فى غزة

أمريكا والسعودية يدعمان هدنة وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي بسلوان يضع التصريحات الأمريكية في اختبار حقيقي



عاجل
«احترافية عالية».. انطلاق التدریب المصري السوداني المشترك «حماة النیل»