مصادر بـ«السكة الحديد»: حريق بجرار قطار بخط الوجه القبلى.. ولا تأثير على الحركة

كشفت مصادر في هيئة السكة الحديد، عن تصاعد أدخنة من مقدمة جرار رقم 169 والذي كان قادما من المنيا إلى محطة الوسطى في بني سويف، مؤكدة في الوقت ذاته عدم تأثير الحادث على سير خط الوجه القبلي، والذي يعمل بصورة طبيعية ولا تعطل لحركة القطارات عليه.



وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم فحص الجرار والتأكد من السبب وراء تصاعد أدخنة منه وإجراء كافة الفحوصات لتجنب وجود أي مشاكل فنية وتقنية مرة أخرى.

وأشارت إلى أن السائق تعامل مع الواقعة وقام بإطفاء الحريق، في ظل تدريب السائقين على كيفية التعامل مع مثل هذه الأحداث لسرعة إنقاذ الموقف قبل وصول فرق الطوارئ.