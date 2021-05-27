الاتحاد الأوروبي يدعم إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها المحدد

أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن دعمهم لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف "بطريقة آمنة" خلال مؤتمر افتراضي اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، وسط مخاوف متزايدة بشأن إقامة الألعاب خلال جائحة عالمية.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن تصريح رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيان مشترك مع سوجا، قولهم إن الألعاب الأولمبية، المقرر انطلاقها في 23 يوليو، ستكون "رمزًا للوحدة العالمية في هزيمة كوفيد -19".

وأكد القادة التزامهم بالتوزيع العادل وبأسعار معقولة للقاحات وتعهدوا بالعمل على توسيع الإنتاج والحفاظ على سلاسل التوريد مفتوحة. ومن جانبه، دعا سوجا إلى تسليم الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى اليابان بسلاسة.

ودعت جمعية الممارسين الطبيين في طوكيو، الاسبوع الماضي، لإلغاء أولمبياد طوكيو بالتزامن مع تفاقم أزمة كورونا باليابان.

وقالت الجمعية - بحسب ما ذكرته صحيفة "تايمز أوف جابان" اليابانية عبر موقعها الإلكتروني - إن "المستشفيات مثقلة بالفعل في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعًا حادًا في الإصابات بفيروس كورونا قبل أقل من ثلاثة أشهر على موعد بدء دورة الألعاب المقررة".

وأوضحت جمعية الممارسين الطبيين في طوكيو التي تمثل حوالي ستة آلاف طبيب رعاية أولية، أن المستشفيات في المدينة المضيفة للألعاب "مكتظة وليس لديها طاقة احتياطية تقريبًا" وسط زيادة في الإصابات.

وطالبت الجمعية في خطاب موجه لرئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، بشدة إقناع اللجنة الأولمبية الدولية بأن إقامة الأولمبياد أمر صعب والحصول على قرارها بإلغاء الألعاب.

وارتفعت حالات الإصابة في اليابان ما أثار القلق وسط نقص في الطاقم الطبي، وأسرّة المستشفيات في بعض مناطق العاصمة اليابانية مما دفع الحكومة اليابانية، إلى تمديد حالة الطوارئ الثالثة في طوكيو والعديد من المحافظات الأخرى حتى 31 مايو الجاري.