الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التموين يتفقد مصنعاً لإنتاج الصابون بالمنطقة الصناعية في بورسعيد

وزير التموين
وزير التموين

تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، مصنعاً لإنتاج الصابون، بالمنطقة الصناعية في جنوب بورسعيد.

شهد الوزير مراحل انتاج المصنع والتي تبدأ بالمادة الخاج وتنتهي بتغليف الصابون ووضعه في كراتين، حتي يكون جاهزاً للبيع المحلي والتصدير، مشددا على ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية، وذلك بالتزامن مع الموجة الثالثة لكورونا.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور علي المصيلحي، فيلما تسجيليا يوثق حجم التطور في ملف الصناعة بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال زيارته لمجمع خدمات المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

تضمن الفيلم التسجيلي، عددا من المشروعات العملاقة التي أقيمت في محافظة بورسعيد خلال السنوات الأخيرة، وأبرزها مصانع "كاوتش السيارات، الأسماك، أوني الطهي، تعبئة الخضروات والفاكهة، الأدوات الكهربائية" ، هذا بجانب مشروعات الشباب في مجمع الـ 58 مصنع، والـ118 مصنع. 

تفقد مصنع صابون المنطقة الصناعات

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