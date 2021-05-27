وزير العدل يُصدر قرارًا بتعيين محال إقامة معاوني النيابة العامة

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم 3229 لسنة 2021 بتعيين محال إقامة معاوني النيابة العامة من دفعتي تظلمات 2016، ودفعة 2017، وذلك بدوائر النيابات الكلية على مستوى الجمهورية.

وكان قد صدر القراران رقما 152 و153 لسنة 2021 من رئيس الجمهورية، بتعيين معاوني النيابة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وعين قرار وزير العدل تاريخ نفاذه اعتباراً من يوم صدوره بتاريخ 26-5-2021، وسوف يباشر المعاونون الجدد عملهم بعد أداء اليمين أمام وزير العدل وبحضور النائب العام المستشار حمادة الصاوي .

حصل «الدستور» على خريطة توزيع معاوني النيابة العامة الجدد من دفعة 2017 نيابة عامة على جميع نيابات الجمهورية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قراراً رقم 153 لسنة 2020 بتعيين 392 معاون نيابة عامة دفعة 2017.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1973، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى وعلى ما عرضه وزير العدل.

وشمل القرار تعيين كل من:

أحمد ماهر محمد عبد الرؤوف وأدهم طارق عطية علي البدويهي وعاصم أحمد عبده فرحات السماحي ومحمد محمود نور اليدن أحمد جابر وأحمد فريد عبد الخالق مقلد وأحمد محمد محمد ناجي علي ومحمد أحمد محمد أحمد الباقي ومحمد عادل على أحمد غازي وأحمد سعد محمد سعيد زويل وسامح ميخائيل يوسف سلامة وإبراهيم سامي مصطفى عبده أحمد شرف ومحمد أشرف حسين عثمان وأحمد سمير أحمد أبو دوح ومحمد طارق عبد الجواد شبل.

وكما صدر القرار بتعيين محمد عبد الرؤوف أنور محمد صبيح وأحمد ماهر أبو العز أبو زيد ومحمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب الشافعي ومحمود جميل فؤاد محمد فؤاد وإمام علي محمد الزيات وحازم زيدان أبو عمرة عبد الحليم ومحمود محمد علاء الدين عوض علي البغدادي ومصطفى مجدي عبد القاجر الحبشيوإبراهيم أشرف عبد الرازق إبراهيم ويح وأحمد السعيد الدياسطي سمرة وأحمد نعمان محمد نعمان الحماحمي وأحمد محمد عبد العزيز أحمد فرحات وأحمد محمد محي الدين علي الشربيني وحازم عمر عبد العظيم عبد الحفيظ، وآخرين.