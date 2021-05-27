الخميس 27 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

4 وفيات و379 إصابة جديدة كورونا في فلسطين

كورونا
كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 4 وفيات و379 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعاف خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.


وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي، الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 97.7 %، ونسبة الإصابات النشطة 1.2 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات،لفتت إلى وجود 45 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم  سبعة  على أجهزة التنفس الاصطناعي.

- ترتيب إصابات كورونا عالميًا 


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

- "الصحة العالمية" اللقاحات توفر أملاً جديداً ضد كورونا

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليار و711 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

فلسطين كورونا وزيرة الصحة الفلسطينية اللقاح كوفيد

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