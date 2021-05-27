الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إيبارشية أسوان تحتفل بتذكار عيد القديسة فيلومينا

كنيسة
كنيسة

 يستأنف "اجتماع البابا شنودة" بإيبارشية أسوان بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا هدرا مطران الإيبارشية ، فعالياته مساء اليوم ، وذلك  بكاتدرائية الملاك ميخائيل بأسوان.

 ويحتفل الاجتماع خلال فعالياته بتذكار عيد استشهاد القديسة فيلومينا، إحدى أشهر قديسات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية .

- استئناف صلوات القداسات

في سياق أخر تستعد عدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة وإيبارشيات المحافظات لاستئناف صلوات القداسات الإلهية، ابتداء من شهر يونيو المقبل، بإجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، من بينها الحجز المسبق قبل الحضور، والالتزام بارتداء الكمامات خلال الصلوات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المصلين.

- الاحتفال بفترة الخماسين المقدسة 

وتحتفل الكنيسة بفترة الخماسين المقدسة، والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وسميت بذلك لأنها فترة تستمر لمدة خمسين يومًا، وتنحصر بين عيد القيامة وعيد العنصرة.

وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجري الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة الرب من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.

وفي اليوم الأربعين من القيامة تحتفل الكنيسة بعيد الصعود، أي صعود الرب إلى السماء بعدما وعد بإرسال الروح القدس، وهو ما تحقق بعد عشرة أيام من صعوده.

وفي اليوم التاسع والثلاثين من الخمسين المقدسة يُحتفل يوميًا بدورة القيامة في الكنيسة في حالة إقامة القداس الإلهي، تعبيرًا عن ظهورات الرب لبعض من خواصه ليؤكد قيامته المقدسة ويُختتم بالاحتفال بالقيامة في دورة احتفالية في صلوات رفع بخور باكر عيد الخمسين.

الكنيسة إيبارشية أسوان اجتماع البابا شنودة القديسة فيلومينا الأنبا هدرا

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