الخميس 27 مايو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

مسؤولو الري في بني سويف: حصتنا من المياه متوافرة

الاجتماع
الاجتماع

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، مع مسئولي الري والزراعة الحلول المنفذة حيال شكاوى بعض المزارعين  ببعض القرى بخصوص مياه الري، مؤكدا أهمية التعامل السريع مع أية شكاوى ترد في هذا الشأن، للتخفيف عن المواطنين والحفاظ على الزراعات التي قد تتضرر بسبب ضعف مياه الري الواصلة إليها وغيرها من المشكلات في هذا الصدد.

وأكد المهندس أشرف صالح مدير عام  حماية النيل أن الحصة المخصصة لمحافظة بني سويف من مياه الري متوافرة، وعند وجود طوارئ أو الحاجة لطلب كميات إضافية يتم على الفور التواصل مع وزارة الري والموارد المائية التي لا تدخر جهدا في تلبية احتياجات المحافظة، مشيرا إلى أن مديرية الري وفرت أرقاما وخطوطا ساخنة لتلقى شكواهم في هذا الشأن والتي يتم التعامل معها خلال 24 ساعة بحد أقصى.

وقال المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة إن تلك الفترة من الموسم الزراعي هي "فترة أقصى احتياج "، حيث أنه عقب الانتهاء من موسم القمح يتوسع المزارعين في الزراعات الصيفية التي تتطلب زيادة في مياه الري، لاسيما وأن الأراضي التي كانت منزرعة بالقمح وصلت إلى ما يقرب من 130 ألف فدان، مناشدا المزارعين بعدم الإسراف في مياه الري لتخفيف الضغوط على الحصة المتوافرة وعدم التأثير على بعض المناطق.

وأفاد المهندس مصطفى راشد مدير عام مديرية الزراعة بأنه يتم بالتنسيق مع الري والتوجيه المائي لعقد ندوات إرشادية وتوعوية للمزارعين لترشيد استخدام مياه الري وأوقات الزراعة المناسبة ، بهدف تخفيف الضغط على حصة المحافظة من مياه الري ، بجانب التوعية بأهمية الري الارتوازي، مشيرا إلى أهمية ذلك في توفير كميات المياه وحل المشكلات الطارئة التي قد تواجه بعض المناطق في هذا الصدد.

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