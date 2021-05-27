حملات نظافة وتفتيش على المحال التجارية بمصيف بلطيم

قال العميد هانى محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ، إنه يعمل باستمرار على متابعة سير العمل بمنظومة النظافة واستمرار أعمال النظافة بالإضافة نظافة الجزر الوسطي من الحشائش الضارة، وكذا نظافة الشوارع بمناطق المدينة المختلفة من جميع أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها ونظافة الشواطئ.

وشدد رئيس مدينة مصيف بلطيم على ضرورة رفع كفاءة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالمدينة لتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم، وعلى ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية والاستعداد لصيف "٢٠٢١".

كما تابع رئيس مدينة مصيف بلطيم أعمال الرش لمقاومة البعوض اليوم بمنطقة النرجس، مؤكدا استمرار الحملة يوميا بجميع مناطق المدينة المختلفة لمقاومة البعوض والحشرات بالإضافة للمكافحة الأرضية لأماكن توالد البعوض وفقا لخطة موضوعة مسبقا للحد من انتشاره والحفاظ على الصحة العامة.

فيما شنت الجهات المعنية بمدينة مصيف بلطيم وبالتنسيق مع الجهات المعنية من إدارة التموين والإدارة الصحية وادارة الطب البيطري، حملات تفتيشية على المحال التجارية، والتى أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة، بهدف تحقيق الصالح العام والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وحمايتهم ومنع أى تجاوزات .