ندوات توعية بعيادات جامعة الأزهر للمرضى خلال فترات الانتظار.. وتكريم للمتميزين

أعلنت الدكتورة نهلة الغباشي، مدير عيادات جامعة الأزهر للتأمين الصحي، ومسئول عيادات المنطقة الخامسة، أن هناك تعاون بين الهيئة العامة للتامين الصحي برئاسة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد المسدى مدير فرع القاهرة، والدكتورة حنان الصاوي مديرة المنطقة الخامسة بالقاهرة، وقيادات جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والأستاذ مجدي عبد العزيز أمين عام الجامعة.



وأوضحت الدكتورة نهلة الغباشي، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من شأنه أن يحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك عمليات رش وتطهير وتعقيم لجميع العيادات أكثر من مرة على مدار اليوم حفاظا على سلامة جميع المترددين على العيادة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي، لافتة إلى أن هذا من شأنه أن يقلل نسبة الإصابة بفيروس كورونا.



وأضافت الغباشي أن العيادات تقدم خدماتها للموظفين والعاملين فى إدارة جامعة الأزهر يوميا من السبت وحتى الخميس، ويتوفر بالعيادة حاليا جميع التخصصات الطبية والتحاليل والأشعة اللازمة، وأيضا جميع الأدويه اللازمة لتقديم خدمة طبية متكاملة مميزة لمنسوبي الجامعة، وأيضا تم تجديد عيادة الأسنان وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، مشيرة إلى أن العيادة تشارك أيضا في جميع مبادرات وزارة الصحة مثل (مبادرة ڤيروس سي- ومبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة - ويتم حاليا المشاركة في حملة تطعيم فيروس كورونا).



وأن العمل بالعيادات يعتمد على استثمار الطاقات البشرية، خلال فترة العمل وتواجد المرضى، مشيرة إلى أنه يتم تنظيم العديد من الندوات التثقيفية للمرضى بشكل دوري خلال فترات الانتظار، حيث تم تنظيم ندوة تحت عنوان (طبق الغذاء الصحي المتوازن) حاضر خلالها زينب سعيد، رئيس التمريض، إضافة لتنظيم ندوة تحت عنوان (اهتم بسكرك ونظم حياتك) لتلافي مضاعفات مرض السكر، وحاضر خلالها الدكتورة سارة أنيس، أخصائية التغذيه والعلاج الطبيعي، بجانب ندوة تثقيفية عن الصيام الآمن لمرضى السكر في شهر رمضان المبارك، حاضر خلالها الدكتورة صفاء صالح أخصائي الباطنة والسكر.



كما أضافت أنها تحرص على تكريم الزملاء في العيادة من خلال استثمار جميع المناسبات للتأكيد على أننا جميع أسرة واحدة.