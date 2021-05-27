«التوعية بالإعاقة» دورة تدريبية تطلقها جامعة أسيوط

شارك الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة في فعاليات الدورة التدريبية للتوعية بالإعاقة، والتي ينظمها المركز.

وأشار الدكتور شحاتة غريب إلى حرص إدارة الجامعة على إتاحة الفرصة الحقيقة لطلاب ذوى الإعاقة وتمكينهم من التعليم والتعلم الجيد بما يتناسب مع نوع الإعاقة وتوفير الوسائل التعليمية المختلفة وتيسير الخدمات وسبل الرعاية المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة والذي تم تجهيزه لتحقيق هذا الهدف ويلائم احتياجات الطلاب.

وقال الدكتور محمد حسين موسى، مدير المركز إن الهدف من الدورة التدريبية هو تدريب طلاب الجامعة على كيفية التعامل مع طلاب ذوى الإعاقة من خلال عدد من المحاضرات العملية و التعليمية و التي تتضمن التدريب على قراءة الكتب بطريقة بريل و التعامل مع اجهزة كمبيوتر للإعاقة البصرية و السمعية و التعريف بأنواع الإعاقة و كذلك شرح أخلاقيات التعامل حتى يتمكنوا من تقديم المساعدات و الخدمات و تلبية احتياجات زملائهم من طلاب ذوى الإعاقة.

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط حرص إدارة الجامعة المستمر في دعم الطلاب ذوى الإعاقة وتهيئة البيئة الجامعية على نحو يلبى كافة احتياجاتهم بما يساهم فى دمجهم مع أقرانهم وتيسير سبل الإتاحة لهم والتي تمكنهم من ممارسة حياتهم على نحو طبيعي وتعظيم الاستفادة مما تتقدمه الجامعة من خدمات تعليمة أو صحية أو اجتماعية وكذلك انخراطهم الإيجابي في ممارسة مختلف الأنشطة الطلابية الموجودة داخل الجامعة.

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