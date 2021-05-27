الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«التوعية بالإعاقة» دورة تدريبية تطلقها جامعة أسيوط

ندوة حول التوعية
ندوة حول التوعية بالاعاقة

شارك الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب ورئيس مجلس إدارة مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة في فعاليات الدورة التدريبية للتوعية بالإعاقة، والتي ينظمها المركز.

وأشار الدكتور شحاتة غريب إلى حرص إدارة الجامعة على إتاحة الفرصة الحقيقة لطلاب ذوى الإعاقة وتمكينهم من التعليم والتعلم الجيد بما يتناسب مع نوع الإعاقة وتوفير الوسائل التعليمية المختلفة وتيسير الخدمات وسبل الرعاية المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة والذي تم تجهيزه لتحقيق هذا الهدف ويلائم احتياجات الطلاب.

وقال الدكتور محمد حسين موسى، مدير المركز إن الهدف من الدورة التدريبية هو تدريب طلاب الجامعة على كيفية التعامل مع طلاب ذوى الإعاقة من خلال عدد من المحاضرات العملية و التعليمية و التي تتضمن التدريب على قراءة الكتب بطريقة بريل و التعامل مع اجهزة كمبيوتر للإعاقة البصرية  و السمعية و التعريف بأنواع الإعاقة و كذلك شرح أخلاقيات التعامل حتى يتمكنوا من تقديم المساعدات و الخدمات  و تلبية احتياجات زملائهم من طلاب ذوى الإعاقة.

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط حرص إدارة الجامعة  المستمر  في دعم الطلاب ذوى الإعاقة وتهيئة البيئة الجامعية على نحو يلبى كافة احتياجاتهم بما يساهم فى دمجهم مع أقرانهم وتيسير سبل الإتاحة لهم والتي تمكنهم من ممارسة حياتهم على نحو طبيعي وتعظيم الاستفادة مما تتقدمه الجامعة من خدمات تعليمة أو صحية أو اجتماعية وكذلك انخراطهم الإيجابي في ممارسة  مختلف الأنشطة الطلابية الموجودة داخل الجامعة.

DSC_5997
DSC_5997
DSC_5991
DSC_5991
DSC_5990
DSC_5990
DSC_5986
DSC_5986
DSC_5983
DSC_5983
اسيوط شئون التعليم والطلاب رئيس مجلس إدارة ذوي الإعاقة مجلس ادارة رئيس جامعة جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط طلاب الجامعة نائب رئيس جامعة أسيوط الدكتور شحاته غريب

الأكثر قراءة

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

محمد الباز يكتب: سياسة التطويق.. شفرة مصر فى التعامل مع إثيوبيا

«احترافية عالية».. انطلاق التدریب المصري السوداني المشترك «حماة النیل»

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

الباز: أزمة سد النهضة ستُحل وستخرج مصر بأقل الأضرار منها

إصابة والد كريم عبدالعزيز بكورونا ونقله إلى المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة توافق على فتح تحقيق دولي حول جرائم العدوان الإسرائيلي فى غزة

أمريكا والسعودية يدعمان هدنة وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي بسلوان يضع التصريحات الأمريكية في اختبار حقيقي



عاجل
«احترافية عالية».. انطلاق التدریب المصري السوداني المشترك «حماة النیل»