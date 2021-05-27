الخميس 27 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حار نهارا مع شبورة صباحا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

طقس
طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد الجمعة حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومعتدلا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 34 22
الإسكندرية 27 19
وادى النطرون 34 22
طنطا 34 22
شبين الكوم 34 22
دمنهور 35 22
بلطيم 27 22
مطروح 27 18
السلوم 25 19
سيوة 37 19
بورسعيد 29 22
دمياط 28 21
الزقازيق 36 22
المنصورة 34 22
الإسماعيلية 36 19
السويس 36 20
العريش 31 19
رفح 31 20
رأس سدر 36 21
نخل 34 17
نويبع 36 26
طابا 35 22
كاترين 31 20
الطور 34 23
شرم الشيخ 36 28
الغردقة 37 25
مرسى علم 37 26
الفيوم 36 22
بنى سويف 37 22
المنيا 37 22
أسيوط 38 22
سوهاج 39 23
قنا 41 23
الأقصر 42 24
أسوان 42 24
إدفو 42 25
أبوسمبل 40 22
الوادى الجديد 40 23
شلاتين 38 26
أبورماد 37 26
حلايب 35 27
رأس حدربة 34 27

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