الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن والرياض تستعرضان الشراكة الاستراتيجية والتحديات الإقليمية والدولية

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الخميس، من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.


وأفادت صحيفة الشرق الأوسط أن الجانبين بحثا خلال الاتصال، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.

 - "بلينكن" ضرورة البناء على وقف إطلاق النار

وكان "بلينكن"، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أنه سيتشاور مع دول الخليج الأيام المقبلة لتخفيف وتخفيض وتيرة العنف في المنطقة، وأضاف في مؤتمر صحفي من العاصمة الأردنية في ختام جولته الشرق أوسطية أنه يجب البناء على وقف إطلاق النار.
وشدد خلال لقائه مع الملك عبدالله الثاني، على أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة بداية وليس النهاية، حسب قناة العربية.

- ملك الأردن يرحب بإعادة أمريكا فتح قنصليتها في القدس الشرقية 

ورحب ملك الأردن عبدالله الثاني خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بتحرك إدارة بايدن لإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية، كما أشاد خلال اللقاء بدور واشنطن المحوري في الدفع نحو تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين.


من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي، إن إعادة فتح قنصلية بلاده في القدس تحتاج بعض الوقت، وأشاد بلينكن بدور الأردن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين غزة وإسرائيل.

 

- بلينكن: القاهرة شريك فعال في التعامل مع الملف الفلسطيني


قبل ذلك زار بلينكن مصر والتقى الرئيس السيسي لتؤكد بعدها الرئاسة المصرية أن اتفاقًا تم على بدء إعادة الإعمار في قطاع غزة، وأن الرئيس السيسي اعتبر أن الأحداث الأخيرة أثبتت الحاجة لمحادثات مباشرة برعاية أمريكية.


وأوضح بلينكن في بيان للخارجية الأمريكية أن القاهرة شريك فعال في التعامل مع الملف الفلسطيني، مشيرًا إلى العمل معها لتحقيق السلام، كما تناولت المناقشات الجهود المصرية لعقد قمة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.


وأثنى بلينكن على دور بلده الرئيسي في التوصل إلى وقف أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين "بشكل سريع نسبيًا".


وقبل زيارة القاهرة، كان بلينكن قد التقى، صباح الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي رؤوفن ريفلين وشكره، في تغريدة على تويتر، على “سعيه من أجل التعايش والتسامح والسلام”، وأكد بلينكن في بيان أن الولايات المتحدة "في صدد منح" مساعدات "قيمتها أكثر من 360 مليون دولار" للفلسطينيين من بينها 38 مليون دولار مساعدات إنسانية.

 

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