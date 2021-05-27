ومن الفتوى ما قتل

استيقظ ذات يوم فوجد ابنته ذات التسع عشرة عاما المصابة بحالة نفسية قد اختفت و لم يبد لها أثرا.

استمرت الأسرة في البحث المضني دون جدوى لشهور عديدة إلى ان فقدوا الامل ؛ إلا ان مكالمة هاتفية تخبرهم ان ابنتهم موجودة عندهم ؛ بدد ظلام اليأس. انطلق الأب و الأعمام إلى العنوان الذي امدتهم به صاحبة المكالمة.

بعد لقاء حار بين الفتاة و أبيها و أعمامها ؛ كانت الأحضان و الدموع الساخنة سيدة الموقف ؛ أخبرت السيدة التي تبدو عليها امارات الطيبة ان ابنتهم بخير ؛ و انها أحبتها و زوجتها ابنها الوحيد. اذهل الخبر الأب ؛ و لم يرتح إلى تلك القصة على الرغم من العقد الرسمي لتلك الزيجة ؛ فانطلق يستفتي أحد الشيوخ الذي أخبره ان تلك زيجة باطلة لأنها تمت بغير إذنه كولي لها ؛ و ان العلاقة التي تمت بين ابنته و زوجها زنا.

استشاط الرجل غضبا و انطلق إلى منزل ابنته و ذبحها تطهيرا لشرفه و غسلا لعارها.

حين شاهدت هذه القصة و الأب يروي احداثها ؛ كنت أضرب كفا بكف من بعض من يسمون أنفسهم شيوخا و هم يفتون في امور مصيرية فيأخذون براي فقهي و يتركون آخر دون مراعاة لواقع الظرف الذي يفتون فيه و ما قد يترتب على ذلك من مفسدة كالتي حدثت ؛ مع ان الأصل ان الرسول صلي الله عليه و سلم ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما. و كما ان هناك رأي فقهي بانه لا يجوز للبكر ان تتزوج بغير إذن وليها استنادا لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها " أيما امرأة نكحن بغير إذن وليها فنكاحها باطل " فإن أبي حنيفة و معه بعض الفقهاء ؛ يرى أن المرأة إذا زوجت نفسها كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائز، وهو قول زفر من الحنفية.

ويقول الأوزاعي: إذا ولّت المرأة أمرها رجلاً فزوجها كفؤاً فالنكاح جائز، وليس للولي أن يفرق بينهما إلا أن تكون عربية تزوجت مولى؛ إذ لا كفاءة في تلك الحالة.

وفسّر القائلون بمذهب الزهري وأبي حنيفة والشعبي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»؛ أي على الكمال لا على الوجوب، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»، على افتراض أن الحديث صحيح.

وورد عن القرطبي قال: «وقد كان الزهري والشعبي يقولان: إذا زوّجت نفسها كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائز».

إن هذا الرجل الذي لم يكتف بالفتوى ببطلان الزواج و تمادى في الفتوى فوصف العلاقة بالزنا دون الوقوف على الواقع و الأخذ برأي دون آخر كان يلائم واقع الحالة و يحول دون ما يترتب على الأخذ بالراي المتشدد من مفسدة عظيمة بإزهاق نفس ابتغت الحلال عن جهل بخلاف فقهي في حالتها.

؛ لا يختلف كثيرا عن الرجل الذي قتل تسعة و تسعين نفسا فلما اراد التوبة فسأل عن اعلم اهل الارض فدلوه على راهب فقال له لا اجد لك توبة فقتله و أكمل المائة. و سأل غيره هل لي من توبة فقال نعم و من يحول بينك و بين التوبة؟

للأسف كثيرون يتصدون للفتوى بغير فقه ؛ و فارق بين حامل العلم و الفقيه ؛ فحامل العلم حافظ للعلوم لكن قد يكون بغير فقه او فهم ؛ و الفقيه حامل للعلم يفقه ما فيه و يفهمه و يميز بين مسائله فينزل كل مسألة منزلها.

إن هذا الشيخ الذي أفتى برأي دون رأي و وصف العلاقة بما يستوجب غسل العار لشريك أصيل في تلك الجريمة يستحق العقاب.