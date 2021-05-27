ومن الفتوى ما قتل
استيقظ ذات يوم فوجد ابنته ذات التسع عشرة عاما المصابة بحالة نفسية قد اختفت و لم يبد لها أثرا.
استمرت الأسرة في البحث المضني دون جدوى لشهور عديدة إلى ان فقدوا الامل ؛ إلا ان مكالمة هاتفية تخبرهم ان ابنتهم موجودة عندهم ؛ بدد ظلام اليأس. انطلق الأب و الأعمام إلى العنوان الذي امدتهم به صاحبة المكالمة.
بعد لقاء حار بين الفتاة و أبيها و أعمامها ؛ كانت الأحضان و الدموع الساخنة سيدة الموقف ؛ أخبرت السيدة التي تبدو عليها امارات الطيبة ان ابنتهم بخير ؛ و انها أحبتها و زوجتها ابنها الوحيد. اذهل الخبر الأب ؛ و لم يرتح إلى تلك القصة على الرغم من العقد الرسمي لتلك الزيجة ؛ فانطلق يستفتي أحد الشيوخ الذي أخبره ان تلك زيجة باطلة لأنها تمت بغير إذنه كولي لها ؛ و ان العلاقة التي تمت بين ابنته و زوجها زنا.
استشاط الرجل غضبا و انطلق إلى منزل ابنته و ذبحها تطهيرا لشرفه و غسلا لعارها.
حين شاهدت هذه القصة و الأب يروي احداثها ؛ كنت أضرب كفا بكف من بعض من يسمون أنفسهم شيوخا و هم يفتون في امور مصيرية فيأخذون براي فقهي و يتركون آخر دون مراعاة لواقع الظرف الذي يفتون فيه و ما قد يترتب على ذلك من مفسدة كالتي حدثت ؛ مع ان الأصل ان الرسول صلي الله عليه و سلم ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما. و كما ان هناك رأي فقهي بانه لا يجوز للبكر ان تتزوج بغير إذن وليها استنادا لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها " أيما امرأة نكحن بغير إذن وليها فنكاحها باطل " فإن أبي حنيفة و معه بعض الفقهاء ؛ يرى أن المرأة إذا زوجت نفسها كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائز، وهو قول زفر من الحنفية.
ويقول الأوزاعي: إذا ولّت المرأة أمرها رجلاً فزوجها كفؤاً فالنكاح جائز، وليس للولي أن يفرق بينهما إلا أن تكون عربية تزوجت مولى؛ إذ لا كفاءة في تلك الحالة.
وفسّر القائلون بمذهب الزهري وأبي حنيفة والشعبي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»؛ أي على الكمال لا على الوجوب، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»، على افتراض أن الحديث صحيح.
وورد عن القرطبي قال: «وقد كان الزهري والشعبي يقولان: إذا زوّجت نفسها كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائز».
إن هذا الرجل الذي لم يكتف بالفتوى ببطلان الزواج و تمادى في الفتوى فوصف العلاقة بالزنا دون الوقوف على الواقع و الأخذ برأي دون آخر كان يلائم واقع الحالة و يحول دون ما يترتب على الأخذ بالراي المتشدد من مفسدة عظيمة بإزهاق نفس ابتغت الحلال عن جهل بخلاف فقهي في حالتها.
؛ لا يختلف كثيرا عن الرجل الذي قتل تسعة و تسعين نفسا فلما اراد التوبة فسأل عن اعلم اهل الارض فدلوه على راهب فقال له لا اجد لك توبة فقتله و أكمل المائة. و سأل غيره هل لي من توبة فقال نعم و من يحول بينك و بين التوبة؟
للأسف كثيرون يتصدون للفتوى بغير فقه ؛ و فارق بين حامل العلم و الفقيه ؛ فحامل العلم حافظ للعلوم لكن قد يكون بغير فقه او فهم ؛ و الفقيه حامل للعلم يفقه ما فيه و يفهمه و يميز بين مسائله فينزل كل مسألة منزلها.
إن هذا الشيخ الذي أفتى برأي دون رأي و وصف العلاقة بما يستوجب غسل العار لشريك أصيل في تلك الجريمة يستحق العقاب.