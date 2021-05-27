ضمن «حياة كريمة».. توصيل المياه النقية والكهرباء لـ7400 منزل في بني سويف

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن تعريش 5286 منزلا، وتوصيل وصلات مياه شرب نقية لـ6600 منزلا، كما تم توصيل كهرباء لـ850 منزلا، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، وضمن مشروع إغاثة وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة بني سويف.



وأكد شعبان، أن الجمعية تسعى لتقديم كافة الدعم والعون لأبناء بني سويف في القرى والنجوع وخاصة القرى التي ينفذ فيها البرنامج الرئاسي "حياة كريمة" والتى وجه الرئيس الاهتمام بتنميتها، وتعمل على رصد الاحتياجات فى القرى المستهدفة والتى يأتى على رأسها المنازل المتهالكة والتي يتم إعمارها.



وأوضح، أن البيت الواحد يتم عمل فيه الترميم والتعريش والتسقيف، بحيث يتم تسليم الأسرة منزل متكامل مكون من غرفة وصالة ومطبخ وحمام به جميع توصيلات المياه والكهرباء والدهانات والأجهزة الكهربائية والآثاث المنزلي.



وأشار شعبان إلى أن الأورمان فى محافظة بني سويف تقوم بتوزيع المشاريع التنموية، بما يتناسب مع طبيعة القرى وفى الأغلب تكون بتوزيع رؤس ماشية، يصرف لها تأمين غذائى شهر يضمن عودة دخلها صافى الأسرة المستفيدة، حيث تم تسليم 10.788 رأس ماشية، كما تم تسليم 12.667 مشروع بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.



وأضاف أنه فى المجال الطبي ومن خلال مشروع مكافحة العمى تم عمل 12.190 عملية عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة بني سويف، ولمرضى القلب نفذت الجمعية 4225 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا لمرضى القلب غير القادرين.

