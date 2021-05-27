الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

يظن البعض أن الحرية تحرر من القواعد والفضائل والقيم، بل علي العكس الحرية هي متعادلة مع الفضيلة ولا تتناقض معها من قريب او بعيد فالحرية ليست انفلاتا والحرية نعمة الهية ، اما عكس الحرية العبودية والإذلال والانفلات سواء بقول لا يليق او بفعل بغيض يؤذي لا يبرئ، يحط من فاعل العيوب ويعزله عن مجتمع نظيف الافكار حلو المعشر مريح لسامعيه، يصدق في القول ويعدل في الحق لا يعرف الخداع بكل انواعه ولا الشر أو الكراهية، صادق القول نعم هي نعم لعلها مشتقة من النعيم والنعم، حتى ان صيغة الاعتراف تأتي علي النحو التالي “ اقول الحق ولا شيء غير الحق " بخلاف من يعوج المستقيم فينطق بما هو ظاهر علي انه الحق ولكنه باطل في واقعه كمن يسأل ابن عن ابيه:

-هل والدك بالبيت؟ فيكون رد الابن علي السؤال بأن أبيه في مدينة "كذا"، ويكون الاب قد كتب مسبقاً على باب حجرة من حجرات البيت اسم احدي المدن الأخرى، أي مدينة "كذا"، وعند السؤال عنه يدخل الاب المطلوب في الحجرة المكتوب علي بابها اسم تلك المدينة وهنا يتحول الصدق الي كذب، ويقاس علي مثل هذه الالفاظ كمن يسال عما اذا كان عنده مبلغ من المال لهدف معين فيكون الرد ليس في الجيب الا مبلغ متدني وكل ما عنده في الحقيقة هو في حقيبة وليس في حافظة نقوده او في جيبه.

وهكذا دواليك في ما ظاهره الصدق وباطنه الكذب، وتتعدد العبارات والامثلة والبعد عن الحقيقة، لهذا يطلب من الواقع تحت التحقيق في بداية استجوابه او في بداية الاعتراف أن يقول الحق كل الحق ولا يقول شيئا غير الحق، ومع ذلك فقد يحاول بعض المحقق معهم ان يقسم بعبارة " أقول الحق كل الحق ولا اقول إلا الحق"• ومع ذلك فقد يقسم المتهم وهو يعلم ان قسمه ليس صحيحا وفي غالب الاحوال يعاقب المتهم علي جريمة الكذب بجانب العقوبة على الفعل الذي حاول انكاره لأنه اقر قبل التحقيق ان يقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق، فلا يصح ان يجيب الابن عن سؤاله اين والدك فيقول انه في اسيوط لأن علي حجرته علق لافتة كُتِبَ عليها "أسيوط".

وهكذا تتكرر الصور لإخفاء الحق، ومن الأمور المضحكة لكنها مؤسفة عندما سؤل عن امكانية استعارة حماره لقضاء امر فكان رد صحب الحمار ان حماره مع ابنه في مهمة وصدق الجار جاره وقبل ان ينصرف السائل سمع نهيق الحمار فعاتب الصديق صديقه لإنكاره وجود الحمار، فكان رد صاحب الحمار لصديقه وهل تكذب صديقك وتصدق الحمار؟ نعم هي فكاهة ولكنها صورة من صور الخداع والقول الباطل، والدول المتقدمة تعاقب على الكذب بخلاف عقوبة المخالفة.

كما في حالة الاستاذ الجامعي في الولايات المتحدة والذي سُئل عن سفره الي الصين الذي بدأ منها انطلاق الميكروب، فانكر ذهابه إلي الصين في الأصل لأنه كان يسافر في عطلاته من جامعته ظنا منه أنه لا يعرف بتحركاته أي انسان اخر، حيث كان مواظبا في الجامعة التي يعمل بها ولا يذهب الى الصين إلا في عطلته، وكان مكسبه بالغ القدر خلاف دخله من جامعته، ولم يدرك هذا الجامعي أن كاميرات المطارات وان كان يغيرها في كل مرة، الا أن الكاميرات متوفرة في كل مطارات العالم، بل وحتي في الشوارع، وهنا واجهه المحقق بتهمة الكذب وصدر الحكم عليه بالسجن، وها نحن نرى الغمة الحاصلة وراء انتشار الوباء الذي راح ضحيته قرابة الثلاثة ملايين من البشر في كل اركان المعمورة.

والقياس علي هذه الواقعة لا ينتهي ويبقي السؤال لو كانت الصين حاصرت الوباء علي ارضها وركزت علي محاولة القضاء عليه قبل الانتشار لأنقذت الملايين من الموت ومن المرض الذي لا يزال يمتد وينتشر مع مطلع كل صباح مهما بعدت المسافات وحاصره الاطباء واستخدمت مواد الحماية وغطاء الوجوه، فسرعة الانتشار هي كالنار في الهشيم ومع أن ذلك العالِم قد نال الجزاء بالسجن وقد تكون مدة سجنه قد انتهت او كادت الا أن فعلته وضحاياه لا تزال كائنة في كل ركن في العالم لم يستثني منه بلد سواء كان غنيا او كان فقيرا متقدما أو لا، الكل يئن من جراء هذا الوباء.

ومع قساوة الجرم ونتائجه هل يتعلم العالم كله هذا الدرس الذي زلزل العالم حتي لا يتكرر مثل هذا الفعل ؟ اتمني ان يعي العالم الدرس حتي لا تتكرر الحروب والعداءات ويتفرغ الكل وفي المقدمة العلماء حتي لا نفكر الا فيما ينفع الامم ويزيل كل غمة وكفانا حروبا وخرابا، جوعا وعطشا، ولا يتحقق هذا الحلم الا بالرجوع الي الله خالقنا فمن عرف الله وخضع لطاعته لا يفكر في الشر والعداء، بل بالجهد في العمل والصدق في الحق مدركين أن ما يزرعه الانسان إياه يحصد أيضاً، فمن زرع شوكا لا يحصد الا الشوك ومن زرع خيرا يحصد الخير فلعلي فيروس الكورونا يقود عالمنا الي ما فيه خير البشر بعيدا عن غرس الضرر.

الرئيس الشرفي للطائفة الإنجيلية