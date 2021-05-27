الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

جدول مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم الخميس 27 مايو 2021

قطارات الصعيد
قطارات الصعيد

حظي جدول مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم الخميس 27 مايو 2021 على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل، حتى تصدرت قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية.. لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام الإلكتروني عن مواعيد القطارات من وإلى الصعيد، وكيفية حجز تذاكر عبر موقع سكك حديد مصر. 

جدول مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم  2021

وضعت هيئة سكك حديد مصر قائمة ثابتة بمواعيد قطارات الصعيد، وذلك ضمن منظومة تطوير المرفق التي تسعى وزارة النقل إليها حيث شملت خطة التطوير القطارات والمزلقانات المنظمة لتشغيل للرحلات وأيضا جدول مواعيد ثابت لانطلاق ووصول القطارات، حيث يتحرك القطار رقم 982 من محطة رمسيس في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ويصل محطة أسوان الساعة الثانية وخمس وعشرين دقيقة بعد منتصف الليل إلى محطة أسوان فيما يتحرك القطار رقم 986 الساعة  الواحدة ظهرا من محطة رمسيس ويصل الأقصر الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل

خطوات الاستعلام عن مواعيد قطارات الصعيد إلكترونيا 

يمكن حاليا الاستعلام الإلكتروني عن مواعيد القطارات بجميع محافظات الجمهورية من خلال موقع سكك حديد مصر الذي تم إطلاقه مؤخرا ضمن خطة تطوير المرفق الذي تسعى إليه الدولة وذلك بإتباع الخطوات التالية :-

  • تسجيل الدخول عبر موقع سكك حديد مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا)
  • اختيار خدمة الاستعلام عن مواعيد القطارات من الأيقونة الرئيسية
  • كتابة محطتي الانطلاق والوصول في الخانة المخصصة لذلك
  • تحديد درجة القطار المراد
  • تحديد يوم السفر
  • الضغط على زر الاستعلام
  • ستظهر قائمة بمواعيد كافة القطارات بين محطتي الانطلاق والوصول

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أسعار تذاكر قطارات الصعيد بدراجتها 

مواعيد قطارات الصعيد من رمسيس اليوم وأسعار التذاكر حازت على نسب مشاهدة عالية خلال الساعات القليلة الماضية نظرا لكونه أحد أهم وسائل النتقلات التي يعتمد عليها الشعب المصري بشكل رئيسي بين المحافظات، حيث تتراوح أسعار قطارات الصعيد من محطة رمسيس ما بين 30  إلى 200 جنيه حسب محطة الوصول ودرجة القطار  المراد استقلاله.

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