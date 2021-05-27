الرئيس السيسى: إنشاء منطقة لوجستية ومستشفى مصرى فى جيبوتى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لأخيه رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة على حفاوة الاستقبال التي لاقاها منذ وصوله إلى جيبوتي.

وقال الرئيس السيسي، في المؤتمر الصحفي المشترك مع إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي، إنه تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي، وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات البنية التحتية.

كما تم الاتفاق على تيسير نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية والمضي قدمًا بافتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتي. بحسب تصريحات الرئيس.

وأضاف الرئيس أنه تم الاتفاق على أهمية الإسراع بالإجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية في جيبوتي خلال الفترة المقبلة لتيسير تصدير مختلف البضائع المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، خاصةً في مجال النقل وربط الموانئ، ومجال الصحة.

وأكد الرئيس أنه يجري التنسيق بين الجانبين لإنشاء مستشفى مصري في جيبوتي، فضلاً عن التعاون في مجال الاستزراع السمكي.