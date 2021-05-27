الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: نرفض "أى مسعى لفرض الأمر الواقع" فى ملف سد النهضة

السيسي
السيسي

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الخميس إلى جيبوتي، حيث كان على رأس المستقبلين الرئيس إسماعيل عمر جيلة، فضلاً عن عدد كبير من كبار المسئولين الجيبوتيين، في مراسم استقبال رسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

واستعرضت الزيارة المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة، وهو الملف الذي يمس المصالح الحيوية للمنطقة برمتها.

وأكد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، على حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، وبما يحقق مصالح الجميع ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة. 

كما أكد الرئيس على رفض مصر لأي مسعى لفرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب.

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