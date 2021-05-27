528 مليون دولار صادرات المستلزمات الطبية المصرية في 2020

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع اعتماد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ليبدأ تنفيذه من أول يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، والذي يستهدف مضاعفة الصادرات المصرية للحد من عجز الميزان التجاري، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن حزمة من التيسيرات والدعم لتعميق الصناعات المصرية خاصة صناعات المستلزمات الطبية التي نوليها أهمية خاصة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها ومضاعفة صادراتها.

وقالت في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها الوزير المفوض التجاري ممدوح سالمان رئيس هيئة تنمية الصادرات، ان صناعات المستلزمات الطبية نجحت العام الماضي 2020 في تحقيق صادرات بلغت قيمتها 528 مليون دولار، كما تواجدت في أهم الأسواق العالمية وعلى رأسها السوقين الأمريكي والياباني واللذين يتطلبان معايير عالية في الجودة والاشتراطات القياسية بما يؤكد مدي الجودة العالية التي تتمتع بها المنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة العشرون لمعرض ايجي ميديكال EGYMEDICA الخاص بتجهيزات العيادات والمستشفيات ومعامل التحاليل ومراكز الاشعة والمراكز الطبية والذي تنظمه الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية برئاسة محمد إسماعيل عبده.

وأكد الوزير المفوض التجاري ممدوح سالمان أهمية صناعات المستلزمات الطبية خاصة بعد جائحة فيروس كورونا التي أظهرت البعد الاستراتيجي لهذه المنتجات حيث صدرت توجيهات رئاسية بضرورة العمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف الصناعات المصرية خاصة الاستراتيجية والعمل علي إزالة وحل اية معوقات او مشكلات تواجهها، مشيرا الي ان صناعات المستلزمات الطبية بفضل الجائحة أيضا امامها فرص لزيادة صادراتها الي مختلف أسواق العالم لمنتجاتها، داعيا المنتجين المحليين للاستفادة من مزايا البرنامج الجديد لمساندة الصادرات، الي جانب ما تقدمه هيئة تنمية الصادرات من خدمات عبر موقعها الالكتروني خاصة ما يتعلق بالفرص التصديرية المتاحة بالأسواق التصديرية المختلفة وأيضا ما تعده من دراسات تسويقية للمنتجات والقطاعات الصناعية المختلفة وكلها خدمات تقدمها الهيئة مجانا للمصدرين المصريين.

من جانبه دعا السيد محمد اسماعيل عبده الي تنظيم ورشة عمل تجمع ممثلي جميع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بصناعات المستلزمات الطبية تحت رعاية واشراف وزيرة التجارة والصناعة السيدة نيفين جامع لبحث مبادرة الشعبة العامة لتعميق صناعة المستلزمات الطبية في مصر بهدف مضاعفة استثمارات صناعات المستلزمات الطبية للوصول بعدد مصانع القطاع لأكثر من ألف مصنع ومضاعفة صادراته إلى مليار دولار مع نمو سنوي بها بنسبة 15% سنويا مما يوفر نصف مليون فرصة عمل جديدة بالقطاع خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال إن اقتراح تنظيم هذه الورشة تحت رعاية وزيرة التجارة والصناعة يرجع إلى أن أغلب الجهات الحكومية المعنية بصناعات المستلزمات الطبية تتبع وزارة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن أهم حافز لتشجيع الصناعات المصرية حاليا يتمثل في زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية وأحياء خدمات برنامج تحديث الصناعة وتنمية الصادرات وهما المحورين اللذين نجحا في تحقيق طفرة الصادرات المصرية في السنوات الأخيرة.

وأضاف ان المجتمع الصناعي والتجاري المصري حريص علي سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتحقيق الامن القومي فيما يخص صناعات الدواء والمستلزمات الطبية احد ثلاث ركائز يتحدث عنها الرئيس السيسي دائما بجانب تحقيق الامن والاكتفاء الذاتي من الغذاء، وهي الركائز الثلاث التي تشهد بها انجازات برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي نفذته الحكومة المصرية ونجاحها ايضا في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد والتي اظهرت اهمية قطاع المستلزمات الطبية والدور الذي يمكن ان يلعبه لتعزيز الامن والاستقرار المجتمعي.

وقال إن صناعات المستلزمات الطبية المصرية تغطي حاليا اكثر من 65% من حجم الطلب المحلي، بجانب صادراتها، كما ان هناك خطط للدخول في مجال تصنيع الأجهزة الطبية محليا بالتعاون مع كبري الشركات العالمية.

وحول حجم المشاركة بالدورة العشرون للمعرض أوضح محمد إسماعيل عبده ان خمسة عشر شركة عالمية اغلبها من الدول الغربية وروسيا بجانب 260 شركة محلية يشاركون بدورة العام الحالي فيما يعد المشاركة الأكبر علي مدي تاريخ المعرض الذي اصبح الحدث الأهم لصناعات المستلزمات الطبية والأجهزة الذي يقام بمصر، وبما يعكس المكانة التي حققتها الصناعات المصرية بقطاع المستلزمات الطبية حيث أصبحت مصر اكبر منتج عربي وافريقي وبالشرق الأوسط بهذه الصناعات، كما ان صادراتنا تتواجد في اكثر من 65 سوقا حول العالم بما فيها الدول الصناعية الكبرى.

ووجه محمد إسماعيل عبده الشكر لسفراء والملحقين التجاريين لدول اوغندا والسودان وغانا ونيجيريا والجابون وغينيا الاستوائية وباكستان وجورجيا و سيرلانكا وباراجواي الذين حرصوا علي المشاركة في الافتتاح، تأكيدا لحرص بلادهم علي تعميق التعاون التجاري والاستثماري مع مصر، لافتا الي تكريم المؤتمر للوزير المفوض التجاري ممدوح سالمان وعددا من السفراء وأساتذة الجامعات المشاركين بالمؤتمر.

من جانبه اكد الدكتور مجدى البردينى بكلية الطب - جامعة الإسكندرية رئيس المؤتمر العلمي الذي عقد علي هامش المعرض تحت عنوان " كوفيد 19 - التحدى العالمى" ان العالم تغير بعد كوفيد 19 حيث أظهرت الجائحة مدي الحاجة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات المستلزمات الطبية لافتا الي ان المؤتمر العلمي يعقد جلساته علي مدي ثلاثة أيام بمشاركة اكثر من 170 من الخبراء والأساتذة والأطباء في جميع التخصصات لبحث جميع جوانب مبادرة تعميق صناعات المستلزمات الطبية للخروج بتوصيات عملية تساعد في تحقيق هذا الهدف، حيث سيتم رفعها للجهات المعنية التي نأمل في أن تتبناها.