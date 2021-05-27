المركز القومي للترجمة يطلق سلسلة «العلماء صغار السن» قريبًا

يطلق المركز القومي برئاسة الدكتورة كرمة سامي، قريبا سلسلة جديدة بعنوان "العلماء صغار السن"، عبارة عن مجموعة كتبها الكتاب نوري ڤيتاشي وأصدرها عام 2017، لتناسب الأطفال من سن السادسة وحتى الثانية عشرة.

وقالت رئيس المركز القومي للترجمة، إن المعلومة القيمة والحقائق التي يقدمها "ڤيتاشي" عبر خيط سردي بسيط وأنيق يجد فيها الكبار متعة وهم يقرأونها لصغارهم، وما الذي يجمع بين ابن الهيثم وهيلدجارد ومن بينجن ومريت بتاح وإينهيدوانا وماري كوري ولويس أغاسيز وأليساندرو جيلياني، وغيرهم من الأسماء الدالة على جمع من جنسيات مختلفة وخصوصيات ثقافية مدهشة في تنوعها.

- قصص متنوعة من مختلف بلدان العالم

وتابعت الدكتورة كرمة سامي أن كل هذا في قصص حقيقية جمعها "ڤيتاشي" من بلدان العالم وصاغها بأسلوب سلس جذاب يجمع بين متعةٓ السرد وروعة المعرفة، تغير مفهوم الإنسانية عن العلماء، فالعالِم (بكسر اللام) في سلسلة ڤيتاشي ليس العبقري غريب الأطوار الذي يرتدي المعطف الأبيض التقليدي ويفجر مختبره فيضحكنا بمعطفه الممزق ووجهه الملوث بالسخام.

- تعليم الأطفال بدء رحلة البحث المعرفي في مرحلة مبكرة

و أضافت:"العالِم في سلسلة علماء صغار لڤيتاشي طفل أو طفلة بدأ رحلة البحث المعرفي في مرحلة مبكرة بحثا عن إجابة لسؤال يؤرقه عن الفيزياء أو قوانين الطبيعة أو الفلك أو الرياضيات أو الحفريات أو الإنسانيات، ولم تقف طفولته حائلا دون البحث عن السر، بل كانت مصدرا للطاقة الخلاقة التي دفعته ليكون مشاركا في "تشكيل العالم الحديث".وهي بالفعل مجموعة مشوقة وملهمة وجذابة سرديا وبصريا ستضيف إلى معارف الطفل العربي وتقديره للجهد البشري عبر الحدود".

- أبرز عناوين السلسلة

يذكر أن سلسلة "علماء صغار السن" تتضمن العناوين الآتية :"الكم المدهش: خمس قصص رائعة عن أشخاص قاموا بثورة في الفيزياء"، " أعجوبة قوانين الطبيعة: خمس قصص مدهشة عن مستكشفي أعمق أسرار الطبيعة"، " نداء النجوم: خمس قصص بديعة لأشخاص نظروا نحو السماوات"،" محطمو الحواجز :خمس قصص مذهلة لأشخاص هدموا الحوائط ليصنعوا التاريخ "، "شعلة المخترع: خمس قصص بديعة لأشخاص ساعدوا في تشكيل العالم الحديث"، " الرياضيات السحرية: خمس قصص رائعة لأشخاص قاموا بمعجزات باستخدام الأرقام"، " انجازات كيميائية: خمس قصص مبهرة في الكيمياء والبيولوجيا"، " أسرار باطن الأرض: خمس قصص رائعة لأشخاص تمكنوا من حل ألغاز في باطن الأرض"،" الفيزياء المبهرة :خمس قصص مدهشة لأشخاص قاموا بحل ألغاز الطبيعة "، "علم الإنسانية :خمس قصص رائعة عن أشخاص ساعدونا على فهم أنفسنا "،"نساء مكتشفات: خمس قصص عظيمة عن نساء رائعات صنعن تاريخاً علمياً"و" رواد العلوم: خمس حكايات مذهلة عن أشخاص ساعدوا في تطوير المنهج العلمي".