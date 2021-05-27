الخميس 27 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا: 321 إصابة جديدة بكورونا

كورونا
كورونا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 321 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة بليبيا منذ بدء انتشار الوباء إلى 184 ألفا و 472 حالة.

وأوضح المركز - في بيان اليوم الخميس، أوردته بوابة "إفريقيا" الإخبارية - أنه تم شفاء 238 حالة؛ ليصل عدد المتعافين إلى 171 ألفًا و6 حالات.. مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي.

وقد ذكر المركز الليبي لمكافحة الأمراض، أمس، أنه تم تسجيل 219 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كورونا ليبيا كوفيد اللقاح مكافحة الأمراض

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