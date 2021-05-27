الخميس 27 مايو 2021
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

حرارة ورياح... تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

تزامنًا مع الموجة الحارة التي ضربت البلاد كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، في ظل التقلبات التي شهدتها البلاد على مدار الأيام الماضية.

 - حالة الطقس الخميس 

وكشف شاهين عن أن تفاصيل طقس اليوم الخميس سيكون نهارًا حارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدلًا على السواحل الشمالية والغربية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد. 

وأشار إلى أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية الخفيفة صباحًا يومي الأربعاء والخميس على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة. 

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم تكون درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17، الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17، جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25. 

- حالة الطقس غدًا الجمعة

 وتابع شاهين حديثه موضحًا أن طقس غدٍ الجمعة سيكون حارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، فيما يكون الطقس ليلًا، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، معتدلاً على جنوب سيناء. 

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، غدا الجمعة، بالقاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18 والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18 وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26 وشمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20. 

- حالة الطقس السبت 

وأوضح شاهين أن طقس يوم السبت سيكون حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، وشمال الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلاً، لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ارصاد درجات الحرارة الطقس حالة الطقس

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