الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

7 وفيات و585 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى النمسا

كورونا في النمسا
كورونا في النمسا

سجلت وزارة الصحة النمساوية 585 إصابة جديدة و7 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.
وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الخميس، إن أجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 643 ألفا و168 حالة وقد تعافى منها 626 ألفا و259 حالة بينما توفى 10 آلاف و573 حالة.
وذكر البيان أن عدد المتواجدين بالمستشفيات بلغ 512 حالة منها 199 حالة في وحدات العناية المركزة، بينما تلقى لقاحات كورونا 4 ملايين و673 ألفًا و176 حالة.
وأوضح البيان أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي؛ فيينا 101 وفورارلبرغ 70 وتيرول 58 وستيريا 77 وسالزبورج 3 والنمسا العليا 124 والنمسا السفلى 107 وكارينثيا 29 وأخيرا بورغنلاند 16 حالة.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا
تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 
ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.
وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

كوفيد-19 النمسا فيينا كورونا

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