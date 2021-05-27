مياه الشرب بالشرقية تشن حملات تفتيشية لرفع الوصلات الخلسة

أوضح اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي، أن التحول الرقمي ساعد كثيراً على تحديد الأماكن التي بها وصلات خلسة (غير قانونية)، من خلال استخدام نظام المراقبة والتحكم عن بعد (SCADA) لعمل مسح جغرافي لجميع انحاء المحافظة وتحديد الأماكن التي بها وصلات مياه تتبع الشركة بلا أي أوراق رسمية وتنظيم حملات مكثفة لتحصيل المديونات والمتأخرات والكشف عن الوصلات الخلسة ورفعها فوراً، مشيراً إلى أن اللوائح والقوانين تجيز منح مكافأة لمن يبلغ عن الوصلات الخلسة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه إيماناً بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة، وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز ومدينة مشتول السوق للمرور والتفتيش على المشتركين بقرية كفر أبراش وتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هروبًا من اتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.

وأسفرت جهود تلك اللجان عن تحرير عدد 10 محاضر تعدي على شبكة الصرف الصحي، وتحرير عدد 3 محاضر تعدي على شبكة مياه الشرب، وتحرير عدد 10 محاضر مخالفة شروط تعاقد، وتغيير 10 عدادات معطله لعدادات مسبوقة الشحن، وتركيب 6 عدادات تجاري مسبوقة الدفع، وتحصيل المتأخرات من عدد كبير من المشتركين.

وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن ، مؤكدا أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات.