«حقنة خاطئة في الظهر».. تفاصيل الحالة الصحية لفيفي عبده

تصدرت الفنانة فيفي عبده تريند "جوجل" بعد خروجها في فيديو على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لتكشفت عن اقتراب انتهاء أزمتها الصحية التي تعرضت لها بعد تلقيها حقنة خاطئة في ظهرها، وهو ما استلزم إجراء جراحة استغرقت ساعتين.

وقالت عبده في الفيديو :"يا جماعة لازم الدنيا تمشي، وأنا بشكر ربنا، يعني خلاص فاضل حاجة صغيرة إن شاء الله وهبقى كويسة بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل دعائكم ليا، ربنا يخليكم ليا، لكل اللي بيحبوني، أنا متشكرة جدًا، وخلاص فاضل حاجة صغيرة وأطلع لكم تاني وممكن أكون متواجدة معاكم الأيام الجاية"، مضيفة :" رجعت تاني يا جماعة الحمد لله".

وتابعت:" ربنا يخليكوا ليا الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله وأرجعلكوا تاني وهعملكوا لايفات، وحشتوني جدا، ويلا بقى أيوة بقى أسكوزمي، 5 مواه، 5 هونيو، واللي مش عاجبها من شعرها هجيبها".

وكانت الفنانة نشرت عبر حسابها على إنستجرام تطلب الدعاء من متابعيها قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عملية جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم، كل سنة وإنتم طيبين وبخير رمضان كريم".

وخرجت منذ اسابيع قليلة ونشرت صورتها من المستشفى وقالت فيفي، في رسالتها لجمهورها: ‏"صباح الخير من المستشفى عاوزة أقولكم وحشتوني أوي وبحبكم أوي خمسة أمواه".

وكانت قد حرصت الفنانة فيفي عبده، على توجيه رسالة مساندة للفنان شريف دسوقي "سبعبع"، وذلك بعد أن خضع لعملية جراحية مساء أمس، أسفرت عن بتر قدمه.

ونشرت فيفي عبده، صورة شريف دسوقي عبر حسابها الرسمي "إنستجرام"، وكتبت عليها: "شد حيلك يا بطل أهم حاجة نفسيتك، أنت قدها وقدود وألف سلامة عليك واللي بيرزق البني آدمين ربنا سبحانه وتعالى".