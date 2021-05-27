وزير التموين: «سوق العصر» في بورسعيد يواكب المشروعات التنموية

تفقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، اليوم الخميس، سوق العصر بمنطقة “سوق ستوتة القديم”، فى إطار زيارة الوزير لمحافظة بورسعيد لمتابعة سير العمل بقطاع التموين سوق العصر 1.

ويقام السوق على مساحة 2000 م2 حيث تمت إزالة المساحة القديمة وتجهيز المكان بالإضافة إلى الطرق المحيطة به، تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي يضم الأنشطة المختلفة للبائعين بمناطق البلدية والروضة والسواحل، في إطار تطوير المنطقة المحيطة بسوق العصر بحي العرب ليستقبل الباعة الموجودين بعدد من الأسواق العشوائية.

وصمم السوق على أعلى مستوى بما يساهم في مواكبة المشروعات التنموية التي حققتها المحافظة، وتوفير سبل الراحة للمواطنين، خلال الحصول على احتياجاتهم اليومية، حيث إن كافة أحياء المحافظة، أصبحت تشهد أسواقا حضارية، يمنع العشوائية والازدحام، التي تؤثر على الشكل الجمالي للمحافظة.

يتكون سوق العصر من 72 باكية، بالإضافة إلى 55 محلا، تضم عددا من الأنشطة المختلفة، كما يضم مكاتب إدارية وأمن ودورات مياه وأعمال نظافة.

وأشاد الوزير بالسوق الذي يقام على مساحة 2000 متر مربع، ويضم 72 "باكية"، و55 محل بمختلف الأنشطة، مطلعًا على أسعار السلع والمنتجات المتوفرة بالسوق.

وكشف وزير التموين أنه بداية التعامل مع فصل جديد في عمليات التسوق وتقليل الفاقد وعملية التصنيف لأنها من أهم عمليات التجارة وبالتالي فإن عن عمليات الفرز سيكون بدورة كاملة ويمكن إضافة تصنيع المنتجات في داخل السوق وهو ما يخلق نوعا جديدا من أنواع الأسواق العالمية للجملة فهي متعددة للأنشطة.



وأضاف أنه بتمني ات تتكرر كافة أشكال السوق في كافة المحافظات وفي جميع أنحاء البلاد والريف والقري لنقل ثقافة الأسواق الحضارية.

وأشار الوزير إلى أن التقدم في إنشاء الأسواق يخدم المواطنين والمجتمع ،كما يخلق زيادة كافية من الرقابة من الجهات الإشرافية والجهات الرقابية سوء من هيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك، وهو ما يضمن سلامة وجودة المعروضات من الغذاء والمنتجات، لأنه سوف يقوم بفرز السلع والخضروات الطازجة والمنتجات، وهي نقلة من الأسواق العشوائية إلى أسواق منظمة للعمل في مناخ جيد.