الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 19 موظفًا باختناق نتيجة تسرب كلور بإدارة مياه أجا في الدقهلية

تسرب كلور
تسرب كلور

شهدت إدارة مياه الشرب في أجا بمحافظة الدقهلية، اختناق 19 موظفًا نتيجة تسريب من أسطوانات كلور، وتم نقلهم الى مستشفى أجا المركزى.
وأصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بيانا عن الواقعة أكدت حدوث تسرب من أسطوانة كلور وزن 60 كجم نتيجة ارتفاع ضغط الغاز بسبب العوامل الجوية، وتم السيطرة على التسرب فورًا.

وأوضح البيان أنه نتج عن الحادث إصابة 19 موظفًا بسبب استنشاق الغاز وتم نقلهم إلى مستشفى أجا لتلقي العلاج، وخرجوا جميعًا وحالتهم الصحية مستقرة.

كما أكد البيان على  أن الإصابات لم تكن خطيرة وتم إجراء جميع الإسعافات الأولية لهم وخرجوا جميعا بسلام من المستشفى.

حوادث الدقهلية أخبار الدقهلية - mbc العراق اخبار

الأكثر قراءة

الباز: أزمة سد النهضة ستُحل وستخرج مصر بأقل الأضرار منها

أول تعليق من وزير التعليم على أزمة «امتحان الجيولوجيا»

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق شراكة لتدريس «الفرنساوى» بالمدارس الحكومية

ريال مدريد يعلن رحيل زين الدين زيدان

«السيسى»: اتفقت مع الرئيس «جيلة» على توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية فى جيبوتى

ربة منزل تتهم موظف باغتصاب طفلتها فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق "هنادي" والسباحة في نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة