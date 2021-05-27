إصابة 19 موظفًا باختناق نتيجة تسرب كلور بإدارة مياه أجا في الدقهلية

شهدت إدارة مياه الشرب في أجا بمحافظة الدقهلية، اختناق 19 موظفًا نتيجة تسريب من أسطوانات كلور، وتم نقلهم الى مستشفى أجا المركزى.

وأصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بيانا عن الواقعة أكدت حدوث تسرب من أسطوانة كلور وزن 60 كجم نتيجة ارتفاع ضغط الغاز بسبب العوامل الجوية، وتم السيطرة على التسرب فورًا.

وأوضح البيان أنه نتج عن الحادث إصابة 19 موظفًا بسبب استنشاق الغاز وتم نقلهم إلى مستشفى أجا لتلقي العلاج، وخرجوا جميعًا وحالتهم الصحية مستقرة.

كما أكد البيان على أن الإصابات لم تكن خطيرة وتم إجراء جميع الإسعافات الأولية لهم وخرجوا جميعا بسلام من المستشفى.