تراى فيكتورى: تأجيل ماراثون مدينتى إلى الجمعة ٤ يونيو

تعرب شركة تراي فيكتوري، المنظمة لماراثون مدينتي للجري، عن أسفها للإعلان عن تأجيل الماراثون الذي كان مقررا انطلاقه غدًا الجمعة إلى يوم الجمعة من الأسبوع القادم الموافق ٤ يونيو، وذلك لظروف قهرية خارجة عن إرادتها.

وأعربت الشركة المنظمة عن اعتذارها لكل السادة المشاركين على هذا الإعلان، الذي جاء متأخرا وقبل يوم واحد فقط عن الموعد الذي كان مقررًا لانطلاق الماراثون.

وطرحت الشركة المنظمة عدة بدائل للمشاركين في الماراثون للاختيار من بينها ما يناسبهم.

للمزيد من المعلومات من هنا