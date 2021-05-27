الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم: مستعدون لتقديم الدعم للاستفادة من مبادرة «بر أمان»

الدكتور أحمد الأنصاري
الدكتور أحمد الأنصاري

أعرب الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تقديره لزيارة الوزراء للمحافظة، لإطلاق فعاليات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لدعم ورعاية صغار الصيادين، من أرض محافظة الفيوم، مؤكداً أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بمحافظات الصعيد وخاصة محافظة الفيوم، من أجل إحداث تنمية حقيقية وشاملة على أرضها، وتوفير حياة كريمة لشباب وأهالي المحافظة، خاصة الفئات الأكثر إحتياجا.

وقدم المحافظ خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاق عدة مبادرات قوية تسعي لدعم وبناء الإنسان المصري، وتقديم الرعاية الشاملة له، تصاحبها مشروعات قومية عملاقة تتم بكافة محافظات مصر.

وأكد "الأنصاري" استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة "بر أمان" بما يضمن الحفاظ على إخواننا الصيادين الذين يمتهنون هذه المهنة الشريفة من المخاطر المهنية.

وكانت أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الخميس، فعاليات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "بر أمان" لحماية ودعم صغار الصيادين بمحافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم والتمكين والحماية الاجتماعية لفئات الصيادين، ولكافة فئات العمالة غير المنتظمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وشادى سالم رئيس قطاع المشروعات بصندوق "تحيا مصر"، والمهندس خالد عجاج رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى، عن خالص تقديرها لمحافظ الفيوم، لمجهوادته المستمرة فى تنمية المحافظة، ودعمه لقضية الصيادين أصحاب الأيادى الشريفة الذين يتحملون مشقة الصيد والبرد.

وأشارت "القباج" إلى أن قضية الصيادين، تعد قضية قومية، تستلزم تكاتف الجميع، لأن هذه الأسر تستحق كامل التقدير والوقوف بجانبهم، معربةً عن خالص تقديرها للسيد رئيس الجمهورية، لإطلاق هذه المبادرة، فضلاً عن دعمه المتواصل للعمالة غير المنتظمة وخاصة فئة الصيادين، لوضعهم تحت المظلة الإجتماعية للدولة.

محافظ الفيوم المحافظة مستعدة لتقديم سبل الدعم مبادرة بر أمان

الأكثر قراءة

الباز: أزمة سد النهضة ستُحل وستخرج مصر بأقل الأضرار منها

أول تعليق من وزير التعليم على أزمة «امتحان الجيولوجيا»

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق شراكة لتدريس «الفرنساوى» بالمدارس الحكومية

ريال مدريد يعلن رحيل زين الدين زيدان

«السيسى»: اتفقت مع الرئيس «جيلة» على توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية فى جيبوتى

ربة منزل تتهم موظف باغتصاب طفلتها فى قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق "هنادي" والسباحة في نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

د. القس صفوت البياضى

الحرية لا تتعارض مع الفضيلة

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة