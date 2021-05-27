الخميس 27 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«نقل النواب» توافق على 39 مليار جنيه موازنة لـ«الطرق والكباري»

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري، بتقديرات للعام المالي 2020-2022 بلغت 39.46 مليار جنيه، كما بلغت الخطة الاستثمارية للهيئة 21.87 مليار جنيه.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنه النقل والمواصلات، ‘ن الهيئة العامه للطرق والكباري هي هيئة تمس المواطن مباشرة ولها تاثير مباشر على حياة اليومية، لاسيما وأنها تعمل علي نقل المواطنين والبضائع،  والاستثمار في الطرق والكباري هو افضل استثمار للوقت وهو أثمن شيء لدينا، وأيضا المحافظة على حياة المواطن.

وأضاف عابد،  أنه مصر تعمل في إطار خطة التنمية المستدامه 2030، وبدون بنية تحتية وفوقية حديثة وتحديث شبكة الطرق والكباري لن يأتي إلينا مستثمر، ونحن أمام ملف حيوي وهام لا سيما وأننا نرى جميعا ما تقوم به القيادة السياسيه المصرية في إعادة بناء مصر بشكل حديث.

وتابع عابد، أن خطة التنمية المستدامة تستهدف جذب استثمارات جديدة في كافة المجالات ولن يتثني ذلك إلا بوجود شبكة نقل متكاملة لتحقيق إنجازات حقيقية ومنها الطرق والكباري التي تسهل الحركة وتختصر الوقت وتؤمن حياة المواطن.

وأكد علاء عابد على ضرورة تشجيع المستثمر والمنتج وزيادة الإنتاجية.

من جهته، قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامه للطرق والكباري، إن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب هي جزء لا يتجزأ من وزارة النقل وتعمل على مساندة الأجهزة التنفيذية للدوله ولها دور مؤثر في التنفيذ.

وقال محمد فريد عبد الفتاح، ممثل وزارة التخطيط، إن لجنة النقل والمواصلات تعي جيدا دورها وبها متخصصين يدركون ما يقومون به وهناك تعاون مشترك.

 

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