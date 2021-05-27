وزير الصحة البريطاني يُدافع عن طريقة تعاطي الحكومة مع جائحة كورونا

دافع وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، عن طريقة تعاطي الحكومة مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدا أن ما قامت به الحكومة "لم يسبق له مثيل في العصر الحديث".

وقال هانكوك -أمام مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية- "اتبعت الحكومة نهج الصدق والانفتاح منذ بداية الجائحة، وسنواصل تبني روح الانفتاح والشفافية".

جاء ذلك ردا على ادعاءات دومينيك كامينجز، المستشار السابق لرئيس الوزراء البريطاني، بأن هانكوك كذب على زملائه والمواطنين في التعامل مع الجائحة.

وعلى صعيد متصل، أكد هانكوك أنه من المبكر الجزم بإمكانية تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا بحلول 21 يونيو المقبل، وفق المرحلة الرابعة من خارطة الطريق التي أعلنتها الحكومة في فبراير الماضي، وذلك بسبب انتشار السلالة الهندية من الفيروس في مختلف أرجاء البلاد.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.