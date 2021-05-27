الخميس 27 مايو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

«حياة كريمة» تواصل أعمال تطوير البنية التحتية في قري الغربية

حياة كريمة
حياة كريمة

أعلنت مؤسسة “حياة كريمة”، مواصلة أعمال المشروع القومي "حياة كريمة" في مركز زفتى بمحافظة الغربية، من خلال تجديد مدرسة الشهيد محمد رضا، والشهيد أنور البهى عبية بشبراملس، وتوسيع مدرسة عبد القادر موسى بقرية ميت الحارون، مدرسة شبرا اليمن الثانوية، وتجديد مدرسة دكتور نزية فتحى عبد الجود خلف الابتدائية بقرية حنون، وتوسيع مدرسة شرشابة الثانوية المشتركة سابقا (مدرسة الشهيد نقيب احمد محمود المرعز)، وتجديد مدرسة كفر شبراقلوج الجديدة رقم 2.

وتابعت، أنه تم الانتهاء من مد وتدعيم شبكة مياة الشرب بقرى ميت المخلص، حانوت، سنبو الكبرى، دمنهور الوحش، وكفر الجزيرة، وكفر نواى، وشرشابة، ميت الحارون، كفر ميت الحارون، شبرا اليمن، وتفهنا العزب، شبراملس، والانتهاء من مد وتدعيم شبكة مياة الشرب بكلا من قريتي الغريب ومسجد وصيف، كما تستكمل أعمال الصرف الصحى بقرى كفر العرب، سنباط، ميت النور، حانوت، كفر شبراقلوج،  كفر سنبو، سنبو الكبرى، كفر إسماعيل، كفر نواى، كفر الجنيدي، سندبسط، كفر فرسيس، ترعة الخضراوية، عزبة أمينة، كفر ششتا.

وأضافت المؤسسة، أنه تم أيضا الانتهاء من تجديد مكتب بريد دهتورة، ومكتب بريد سنبو الكبرى، ومكتب بريد الغريب، ومكتب بريد الرياض، بريد ميت الحارون، والعمل فيهم واستقبال المواطنين، وتجديد مكتب بريد مسجد وصيف، كما تستمر أعمال حفر لتوصيل ضغط كهرباء عالى لمحولي كهرباء بمحطه الصرف الصحي بقرية كفر نواى، وأخذ عينات من التربة لأرض الوحدة المحلية بشرشابة لإنشاء المجمع الخدمي، وتبطين ترعة المحطة بجوار كوبرى المحطة بقرية ميت الحارون.

يذكر أن تلك الأعمال تتم تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة الأبنية التعليمية.

وجاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري، والذي يهدف إلى تغيير شامل ومتكامل التفاصيل، وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى، ويستهدف المشروع تطوير كافة القرى  في 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخلوها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن.

ووجه الرئيس السيسي أيضًا، بتوفير كافة عوامل النجاح لهذا المشروع العملاق، وكذلك توحيد وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الحكومية المختصة والجمعيات الأهلية لتحقيق الغاية الأساسية لهذا الجهد بتوفير حياة كريمة لكل مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا بقرى الريف المصري.

حياة كريمه الغربية مشروع تطوير الريف المصرى الرئيس السيسي تطوير الصرف الصحي

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