الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«محامي القاهرة الجديدة»: اجتماع شهري بين مجلس النقابة وأعضاء العمومية

المحامين
المحامين


قرر المحامي أحمد مهنا، نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة، عقد الاجتماع الشهري لأعضاء الجمعية العمومية مع مجلس النقابة يوم الإثنين الموافق 7 يونيو المقبل.

وأوضح مهنا: “الاجتماع يأتي لسماع ملاحظات أعضاء الجمعية العمومية على آداء المجلس خلال الفترة الماضية والرد على الاستفسارات تفعيلا للمشاركة وتصويبا لما يقع من أخطاء”.

كما تقرر ـن يكون الاجتماع يوم الأثنين الأول من كل شهر وقبل اجتماع المجلس ليستمع المجلس آراء المحامين وملاحظاتهم على قرارات وأداء مجلسهم، وتكون هذه الملاحظات تحت بصرهم عند اجتماع المجلس الشهري.

وسبق أن قررت نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، فتح باب الاشتراك فى عضوية جميع اللجان المهنية والنوعية وبدء تشكيل أعضاء اللجان لتفعيل مشاركة أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم فتح باب الاشتراك لجان الحريات وحقوق الإنسان، والشؤون الصحية والاجتماعية، والمرأة والإعلام، وعدد من اللجان الأخرى.

ويتم سحب الاستمارات من مقر النقابة الفرعية ومقار استراحات المحامين بمحاكم القاهرة الجديدة ولمدة أسبوعين تنتهى في السبت 5 يونيو 2021، على أن تشكل لجنة تلقى استمارات الاشتراك في اللجان، تقوم لجنة تلقى الاستمارات بالتعاون مع الجهاز الإداري بالنقابة بإعداد بيان بالأسماء وتدعى كل اللجان لاجتماع عام للتعارف وإقرار اللوائح ونظام العمل الداخلى لكل لجنة.

نقيب المحامين القاهرة الجديدة نقابة المحامين لجنة الانضباط الجمعية العمومية

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