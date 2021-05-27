بولندا تنتهي من تطعيم 6 ملايين شخص ضد كورونا بشكل كامل

أعلنت السلطات في بولندا، اليوم الخميس، الانتهاء من تطعيم 6 ملايين مواطن بشكل كامل ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأضافت السلطات أنه تم توزيع 18 مليونًأ و785 ألفًا و240 جرعة من اللقاح حتى الآن منها 382 ألف جرعة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، موضحة أن 13.1 مليون مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح.

وكانت السلطات سمحت لمن هم دون 18 عاما بتقديم طلباتهم للحصول على اللقاح في إطار محاولة البلاد تنشيط برنامج التطعيم.



- 2 مليون و 869 ألف إجمالي الإصابات في بولندا

وسجلت السلطات في بولندا، اليوم الخميس، 1230 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليوني و869 ألفا و652 إصابة.

وذكر "راديو بولندا" أن سلطات الصحة سجلت أيضًا 135 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية تفشي المرض إلى 73 ألفا و440 حالة وفاة، مضيفا أن 1902 شخصًا قد تعافوا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

- 6 آلاف شخص يتلقون العلاج في المستشفيات

ويتلقى أكثر من 6 آلاف شخص العلاج من فيروس "كورونا" داخل مستشفيات البلاد، فيما يوجد أكثر من 79 ألف شخص في العزل المنزلي، وتعافى من المرض حتى الآن مليونان و632 ألفا و483 شخصا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن عدد الوفيات التي سببتها جائحة كورونا أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المعلنة المنسوبة إلى الوباء.

وأفادت المنظمة، في تقريرها السنوي حول الإحصاءات الصحية العالمية، بأن جائحة كورونا تسببت عام 2020 فى وفاة ثلاثة ملايين شخص سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل نحو 1.8 مليون وفاة.

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع The HealthSit"".