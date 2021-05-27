في ذكرى ميلادها.. فاتن حمامة صاحبة التكريمات الرئاسية والملكية بجدارة

تحل اليوم الذكرى الـ90 لميلاد سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، صاحبة الوجه البرئ الذي أمتعت برؤيته جمهورها في العشرات من الأعمال المهمة التي مازالت تحتل الشاشات حتى بعد رحيلها.

وفي الذكرى الـ90 على ميلاد سيدة الشاشة العربية نرصد أبرز التكريمات الملكية والرئاسية التي حصلت عليها خلال رحلتها الفنية.

تكريمات فاتن حمامة

خلال المسيرة الفنية الهائلة للفنانة فاتن حمامة قدمت 110 أعمال فنية مختلفة كانت آخرها “وجه القمر” الذي قدمته عام 2000 وحققت به نجاحا كبيرا بعد سلسلة من النجاحات المختلفة سينمائيا.

وحصلت عن مشوارها الفني الطويل مجموعة من التكريمات التي لم تحظ فنانة في جيلها بهذا القدر من الاهتمام والتقدير على مشوارها الفني المميز ونستطيع أن نبرز أهم تكريماتها الفنية من الرؤساء والملوك في هذه النقاط: