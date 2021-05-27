في ذكرى ميلادها.. فاتن حمامة صاحبة التكريمات الرئاسية والملكية بجدارة
تحل اليوم الذكرى الـ90 لميلاد سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، صاحبة الوجه البرئ الذي أمتعت برؤيته جمهورها في العشرات من الأعمال المهمة التي مازالت تحتل الشاشات حتى بعد رحيلها.
وفي الذكرى الـ90 على ميلاد سيدة الشاشة العربية نرصد أبرز التكريمات الملكية والرئاسية التي حصلت عليها خلال رحلتها الفنية.
تكريمات فاتن حمامة
خلال المسيرة الفنية الهائلة للفنانة فاتن حمامة قدمت 110 أعمال فنية مختلفة كانت آخرها “وجه القمر” الذي قدمته عام 2000 وحققت به نجاحا كبيرا بعد سلسلة من النجاحات المختلفة سينمائيا.
وحصلت عن مشوارها الفني الطويل مجموعة من التكريمات التي لم تحظ فنانة في جيلها بهذا القدر من الاهتمام والتقدير على مشوارها الفني المميز ونستطيع أن نبرز أهم تكريماتها الفنية من الرؤساء والملوك في هذه النقاط:
- حصلت الراحلة فاتن حمامة على ميدالية الشرف من قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
- حصلت “حمامة” على ميدالية الشرف من قبل الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
- حصلت على ميدالية الاستحقاق من ملك المغرب الحسن الثاني بن محمد.
- حصلت على ميدالية الشرف من قبل الرئيس اللبناني السابق إميل لحود.
- حصلت على وسام المرأة العربية من قبل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
- حصلت علي الجائزة الأولى للمرأة العربية في عام 2001.
- لقبت الفنانة الراحلة بـ “نجمة القرن” من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين في عام 2000
- تم اختيار الراحلة فاتن حمامة كأفضل ممثلة خلال احتفالية السينما المصرية بمناسبة مرور 100 عام على نشاطها في عام 1996.
- كرم الرئيس السابق عدلي منصور الفنانة الراحلة في احتفالية عيد الفن بتواجد الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل ترشحه للرئاسة.