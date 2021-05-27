«الزراعة» تحدد أفضل الطرق لزراعة البطاطس في الأراضي القديمة والجديدة

كشفت وزارة الزراعة عن أفضل الطرق لزراعة البطاطس، والمكان الذي تزرع فيه نباتات البطاطس، سواء في الأرض القديمة أو الجديدة الرملية الطينية، والتي تروي غمر أو تروي بالتنقيط أ رش ثابت أو نقالي أو رش محوري.

قال تقرير لوزارة الزراعة ان الزراعة تحتاج الي اجراء عملية "ترديم" البطاطس باختلاف تسميتها (عزيق - ترديم )، حيث يقوم محصول البطاطس في النمو الطبيعي بدون هذه العملية، وإنه يتم إجراء التغطية لنباتات البطاطس بعد الانبات وتكون بادرات، ويجب تغطية البطاطس بشكل دوري مرة او مرتين علي الاقل، حيث تشجع هذه الإضافة من التربة درنات البطاطس على النمو بعمق واتساع وتسمح بتكوين بطاطس جديدة فوق البطاطس الناضجة.

- بداية الزراعة

وأوضح التقرير أن بداية الزراعة تكون بزره تقاوي درنات البطاطس على مقربة من السطح حوالي 12 إلى 18 سم، وعند عدم "الترديم" تتكون الدرنات الجديدة وتكبر بالحجم من الممكن ان تتعرض الي الكثير من ضوء الشمس وبالتالي يحدث تكوين الكورفيل المادة الخضراء والتي تكون ذات مرارة وتحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تكون سامة( السولانين)،وهذا يعتبر من أهم أسباب تغطية نباتات البطاطس .

وأوضح التقرير أن تغطية نباتات البطاطس بالطرق التقليدي حيث تتم تغطيتها بالتربة ثم تُروى بعمق، بحيث تكون منطقة صب الدرنات من 28 إلى45 سم من سطح الخطوط، وذلك يحمي الدرنات الجديدة من فراشة درنات البطاطس كسبب آخر للترديم والتغطية.

- خطر الأمطار حال عدم "الترديم"

وأوضح أن سقوط الامطار في فصل الشتاء لو لم يحدث ترديم سوف يؤدي لتكشف الدرنات المتكونة وتكشف الجذور، وبذلك تتحول للون الاخضر وتتوقف عن النمو ويضعف النباتات وتقل جودة المحصول.

وأضاف أن التعرض للرياح في الخريف او الربيع يعرض لتكشف للدرنات المتكونة في الخطوط من شدة الرياح اذا لم يحدث الترديم او التغطية لنباتات البطاطس، وتغطية او الترديم لنباتات البطاطس احدي طرق التخلص من الحشائش الضارة والتي تعتبر مصدر للعديد من الأمراض بجانب تنافسها مع المحصول الاصلي في التغذية والعناصر الغذائية، بعد (العزيق او الترديم) وتترك فترة لجفاف الحشائش قبل الرية التالية،لافتا العزيق والترديم يحسن من خواص التربة ويزيد من استفادة النباتات للعناصر الغذائية المضافة لها.