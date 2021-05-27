الخميس 27 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أعمال عبد الوهاب وفوزي والموجي على المسرح الكبير بدار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

تتغنى الفرقة القومية العربية للموسيقى بكوكبة من أعمال رموز زمن الفن الجميل، وذلك خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجي في السابعة مساء الأحد 30 مايو على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. 

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة مختاره من أشهر أغنيات فن الزمن الجميل ومنها: "يا خلي القلب - ايه انكتبلي - وموسيقي نبتدي منين الحكاية وفاتت جنبنا ل محمد عبدالوهاب، ليا عشم لمحمد فوزي، مش كفاية لفريد الأطرش، دوارين في الشوارع - سنرجع يوماً وزهرة المدائن للأخوين رحباني، عطشان يا سمراني محبة لمحمود الشريف وإسال روحك ل محمد الموجي".. أداء كلا من محمد طارق، أشرف وليد ، آيات فاروق، مي حسن، إسماعيل صادق وغادة آدم.

 

يذكر ان الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربى، للحفاظ عليه من الاندثار‪.

 

تتغني الفرقة القومية العربية للموسيقى بكوكبة من اعمال رموز زمن الفن الجميل وذلك خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو حازم القصبجي في السابعة مساء الأحد 30 مايو علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية 

 

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة مختاره من اشهر اغنيات فن الزمن الجميل و منها يا خلي القلب - ايه انكتبلي - وموسيقي نبتدي منين الحكاية وفاتت جنبنا ل محمد عبدالوهاب ، ليا عشم ل محمد فوزي ، مش كفاية ل فريد الاطرش ، دوارين في الشوارع - سنرجع يوماً وزهرة المدائن ل لأخوين رحباني ، عطشان يا سمراني محبة ل محمود الشريف واسال روحك ل محمد الموجي .. أداء كلا من محمد طارق ، اشرف وليد ، آيات فاروق ، مي حسن ، اسماعيل صادق وغادة آدم.

 

يذكر ان الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989، بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائى العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمى وعلمى متطور، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربى، للحفاظ عليه من الاندثار‪.

دار الاوبرا دار الأوبرا المصرية المسرح الكبير بالأوبرا الفرقة القومية العربية للموسيقى حازم القصبجي

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