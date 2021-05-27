«التربية الرياضية» بسوهاج تنظم ندوة «أونلاين» عن الأمراض المعدية الاثنين المقبل

تنظم كلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج، الندوة التثقيفية الأولى بتقنية الفيديو كونفرانس عن "الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض المعدية"، وذلك يوم الاثنين القادم الموافق 31 من مايو الجاري، وتحاضر بها الدكتورة ندا عبد المحسن أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال أن الندوة تأتى ضمن خطة قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع، لتوعوية منتسبي الجامعة وجميع مواطني المجتمع السوهاجي بأسس ومبادئ السلامة والوقاية من الأمراض.

- تنظيم الدورات و اللقاءات التوعوية لتعزيز الوقاية

وأشار الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب، رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، إلى أنه انطلاقاََ من مبدأ "الوقاية خير من العلاج"، تسعي إدارة الجامعة إلى تنظيم الندوات واللقاءات التوعوية التي تساهم بشكل كبير في تغيير العادات الصحية الخاطئة، وتقديم العديد من الإرشادات السليمة في حال انتشار الأمراض والأوبئة، مع التأكيد المستمر علي أهمية الحفاظ علي الصحة من خلال التغذية الجيدة لتقوية الجهاز المناعي، وعدم إهمال النظافة الشخصية وارتداء الكمامات الطبية كأفضل طريق للوقاية من الأمراض.

وقال الدكتور ممدوح محمد السيد، المشرف على وكالة خدمة المجتمع بالكلية، أن الندوة ستتضمن تعريف الأمراض المعدية والغير معدية، وخطورتها وكيفية الوقاية منها، وكيفية انتقال العدوى من شخص مصاب لشخص سليم، بالإضافة إلى تناول الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للحد من انتشار الأمراض ومحاصرتها، خاصة في أماكن التجمعات ووسائل المواصلات.

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- اختيار 50 طالبا وطالبة لتمثيل الجامعة في افتتاح المشروعات القومية

وفي السياق صرح الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، أنه تم اختيار 50 طالبا وطالبة من مختلف الكليات لتمثيل الجامعة والمشاركة في افتتاح المشروعات القومية في مختلف المجالات، جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم عقده داخل الحرم الجامعي بحضور الدكتور أحمد محمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمقدم عمرو عزت مدير التربية العسكرية للجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد سليمان، أن ذلك يأتي في إطار حرص القيادة السياسية علي تنمية روح الولاء والانتماء لدي الشباب، وحرص الجامعة على المشاركة في مختلف الافتتاحات الرئاسية، مشيراً إلى أنه تم اختيار الطلاب وفقًا لمعايير دقيقة، ومنها أن يتمتع الطالب بالسيرة الطيبة، الالتزام بالزي الرسمي، حسن المظهر، والعمل بروح الفريق.