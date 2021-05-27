«تويتر» يعرب عن قلقه بشأن السلامة وحرية التعبير في الهند

أعرب موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس عن قلقه بشأن سلامة موظفيه في الهند والتهديد المحتمل لحرية تعبير المستخدمين، وذلك على خلفية القواعد الحكومية الجديدة المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي الكبيرة.

ويأتي هذا البيان بعد أيام من زيارة شرطة دلهي لمكاتب تويتر لتقديم إشعار يتعلق بتغريدة من متحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، وصفتها " بأنه تم التلاعب فيها".

وجاء بيان تويتر في الوقت الذي تخوض فيه الحكومة الهندية مواجهة مع الشركات الرقمية الدولية بشأن قواعد تنظيمية جديدة، بدء تطبيقها ابتداء من أمس الأربعاء.

وقال متحدث باسم تويتر " حاليا، نحن قلقون بشأن الأحداث الأخيرة المتعلقة بموظفينا في الهند والتهديد المحتمل لحرية التعبير لمن نقوم بخدمتهم".

وأضاف المتحدث " نحن بالإضافة إلى الكثير في المجتمع المدني بالهند وحول العالم لدينا مخاوف بشأن استخدام أساليب الترهيب من جانب الشرطة ردا على تطبيق شروطنا العالمية للخدمة بالإضافة إلى العناصر الأساسية لقواعدنا الجديدة لتكنولوجيا المعلومات".

وقال موقع تويتر إنه سيستمر في إجراء حوار بناء مع الحكومة بالتزامن مع المطالبة بإجراء تغييرات على عناصر القواعد" التي تعرقل الحوار الحر والمفتوح".

وكانت الحكومة الهندية قد أصدرت في شباط/فبراير الماضي قواعد جديدة تتطلب من المنصات الإلكترونية مثل الفيسبوك وجوجل وتويتر اتباع عدة إجراءات تنظيمية جديدة. وتشمل هذه الإجراءات تعيين مسؤول عن الامتثال في الهند، يقوم بتحديد المنشئ الأول لمحتوى معين ووضع آلية للرد على الشكاوى.

وطلبت تويتر تمديد لما لا يقل عن ثلاثة أشهر لتطبيق القواعد الجديدة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 211 ألفا و298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 27 مليونا و369 ألفا و93 حالة.

وأوضحت الوزارة -في بيان نقلته قناة "أنديا تي في" الهندية اليوم الخميس- أنه تم أيضا تسجيل 3 آلاف و847 حالة وفاة جديدة خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 315 ألفا و235 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد حاليا مليونين و419 ألفا و907 حالات.