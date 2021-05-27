6483 إصابة و210 وفيات جديدة بكورونا فى الفلبين

سجلت السلطات الصحية في الفلبين 6 آلاف و483 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و200 ألف و430 حالة.

كما سجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 210 حالات وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية جائحة كورونا إلى 20 ألفا و379 شخصا.. حسبما ذكرت صحيفة "فلبين ستار" الفلبينية.



وتعافى خلال الفترة نفسها 4 آلاف و335 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين في الفلبين إلى مليون و131 ألفا و942 متعافى، ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الفلبين 48 ألفا و109 حالات.

- ترتيب إصابات كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



- إرشادات منظمة الصحة العالمية



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.