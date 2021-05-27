يُجبرها على ممارسة «الرذيلة».. قرار جديد ضد المتهمة بقتل والدها في بولاق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الخميس، تجديد حبس "منة.ك"، 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بحرق والدها حيًا خلال نومه داخل منزلهما في بولاق الدكرور.

وقالت الطفلة، إن والدها مدمن مخدرات وعاطل عن العمل، وتعدى عليها جنسيًا أكثر من مرة وادعت أنه أفقدها عذريتها، مضيفة أن أبيها عمل كقواد حيث أجبرها على إقامة علاقة جنسية مع أصدقائه مقابل مبالغ مالية ليشترى بها مخدرات.

وأضافت:"أحد الشباب تقدم لخطبتي لكن والدي رفض، حتى يستمر في تقديمي وتأجيري للرجال، اتفقت مع هذا الشاب على الهروب معا لنتمكن من الزواج والعيش بعيدا عن تلك الحياة البشعة".

وتابعت أنها كانت تريد التخلص من والدها؛ لأنه كان يريد التعدي عليها جنسيا، بعد انفصاله عن والدتها، فضلا عن أن حبيبها الذي تم ضبطه معها لا علاقة له بالحادث قائلة :"هو ملوش علاقة بحاجة خالص".

وأضافت أن "أمي منفصلة عن والدي وأنا عايشة معاه في البيت، وكان بيضيق عليا في الداخلة والخارجة، وأنا اللي حرقته وعشيقي ملوش دعوة بالموضوع أنا عملت كده بعد ما اتفرجت على أفلام هندية، وأديته في الأول مخدر وبعدها حقنة عشان ميحسش بحاجة وولعت فيه".

فيما أكد عدد من الجيران والشهود أمام النيابة العامة أن المجني سلوك المجني عليه كان متزن فيما يتعلق بعلاقتة ببناته وعلاقته بالجيران في المنطقة، وأنهم غير مصدقين لروايه الفتاه حول تعدي والدها عليها جنسيا فيما قررت النيابة العامة عرض الفتاة على الطب الشرعي لبيان صدق أقولها حول عذريتها من عدمه وكشف صحة أقوالها من عدمه بتكثيف مناقشتها خلال التحقيقات ومواجهتها بالأدلة التي تكشفها التحقيقات.

تلقي مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من الأهالي بنشوب حريق وتفحم جثة صاحب الشقة في شارع الثلاجة بمنطقة صفط بدائرة القسم، و بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة صاحب الشقة «36 سنة» متفحمة داخل غرفة نومه، وكشفت التحريات أن ابنة المجني عليه «14 سنة» وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أن والدها أفقدها عذريتها بسبب تعديه عليها جنسيا عدة مرات، ونظرا لكونها رافضة معاشرة والدها لها قررت التخلص منه، ويوم الواقعة استغلت استغراقه في النوم وأحضرت جركن بنزين وقامت بسكبه عليه ثم أشعلت النيران وحملت حقيبة ملابسها وهربت من المنطقة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

وقررت النيابة العامة عرض الطفلة المتهمة على الطب الشرعي للكشف الطبي عليها، لبيان مدي صحه أقوالها حول قيام المجني عليه بالتعدي عليها جنسيا حتى فقدت عذريتها من عدمه.