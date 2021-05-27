الخميس 27 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

انتهاء الامتحانات التجريبية الثانية لطلاب الثانوية العامة 2021

الامتحانات التجريبية
الامتحانات التجريبية الثانية لطلاب الثانوية

انتهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة أخر امتحانات الاختبارات التجريبية الثانية لشهر مايو، حيث أدى الطلاب امتحان مواد “الجغرافيا والفلسفة والمنطق” لطلاب الشعبة الأدبية، و"الكيمياء" لطلاب الشعبة العلمية و"الجيولوجيا" لطلاب شعبة علمي علوم و"الرياضيات التطبيقية" لطلاب شعبة علمي رياضة.

واشتكى طلاب المدارس اللغات من فتح امتحان مادة الجيولوجيا باللغة الإنجليزية على الرغم من أنه ضمن المواد المعربة.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت لجميع طلاب الثانوية العامة في القسم العلمي، إمكانية اختيار اللغة المفضلة  في امتحان الجيولوجيا.

وأشارت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم إرسال امتحان الجيولوجيا للطالب باللغة التي يفضلها.

وعقب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على شكاوى طلاب الشعبة العلمية بطلاب الثانوية العامة، بسبب فتح امتحان الجيولوجيا باللغة الانجليزية.

 فرد الوزير قائلا: "قلنا بوضوح أن الامتحان التجريبي في الجيولوجيا باللغة الإنجليزية، أما النهائي فسيتم توزيعه وفقا للغة التي يختارها الطالب".

كما قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة تفاعلية لتكون أسئلة وإجابة الطلاب عبر أجهزة التابلت المدرسي .

جاء تعقيب وزير التعليم ردا على استفسار إحدى طالبات الثانوية العامة عبر جروب طلاب وطالبات مصر، والتي تساءلت، "يعني الامتحان تفاعلي يتم وضع إجاباته على التابلت".

وأضاف وزير التعليم، في تعقيبه متسائلاً، :" لماذا نبحث هذا ونضيع الوقت بدلا من التحضير الجيد؟ ما هو الفرق بالنسبة للطالب إذا كان الحل على التابلت او ورقة؟ السؤال هو نفس السؤال! وإذا كان السؤال مبني على تخوف من الشبكات فنحن لن نستخدم الشبكات، وإذا كان السؤال مبني على تخوف من مشاكل تقنية فإننا وضعنا كل البدائل".

وتابع الدكتور طارق شوقي،:"  لذلك دعونا لا نضيع الوقت بحثا عن تفاصيل هى من عمل الوزارة ونترك الفرصة للطلاب للاستفادة من الاسئلة في الامتحانات التجريبية ومن متابعة قناة مدرستنا ٢ والمنصات وهو افيد كثيرا من اللغط الدائم حول أمور جانبية لوجيستية".

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