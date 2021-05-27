تقديم العلاج وتوفير نظارات طبية مجانا في قافلة ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في هذا الجانب، أنه تم تنظيم قافلة طبية بقرية صفط العرفا مركز الفشن بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية،وتمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

- الالتزام بالإجراءت الاحترازية

حيث تم تعقيم موقع القافلة ومحيطها قبل وأثناء وبعد القافلة، علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة،مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية

وكشفت القافلة على 153مواطناً وتوزيع بعض الأدوية بالمجان،حيث ضمت القافلة عدداً من التخصصات الطبية والتي شملت (41 أطفال، 29 باطنة، 58رمد، 25عظام)، وعمل 27 نظارة طبية، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل الطبية ومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة ،وبالتعاون مع فريق العمل من مؤسسة راعي مصر للتنمية وبعض المتطوعين من الأهالي وشباب القرية.

- تحصين 185 ألف رأس ضد الجلد العقدي وجدرى الضأن

وفى سياق منفصل، ناقش محافظ بني سويف تقرير مديرية الطب البيطري،بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن،والتي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة

وتبين من التقرير،الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 100ألف و422 رأس حيث تم تحصين 85 ألف و608 رأساً من الأبقار و 14 ألف و561 من الأغنام و 253 من الماعز وذلك منذ انطلاق الحملة في الثالث من أبرايل الماضى وحتى أمس الأربعاء"،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطيةالمستهدف بقرى المحافظة